رئیس اتحادیه نهادههای دامی در گفتگو با ایلنا:
مسیرهای پرداخت ارز مسدود شده و تنها مسیر فعال هم پاسخگوی نیاز واردکنندگان نیست
تداوم بحران ارزی در نهادههای دامی
رئیس اتحادیه نهادههای دامی با اشاره به ادامه بحران در تخصیص ارز، اعلام کرد: بستهشدن مسیرهای پرداخت بینالمللی و محدودبودن پرداختهای ارزی باعث شده بسیاری از واردکنندگان حتی پس از ۱۰ تا ۱۲ ماه هم نتوانند امور ارزی خود را انجام دهند.
داود رنگی، رئیس اتحادیه نهادههای دامی، درباره آخرین وضعیت ارزی کشور گفت: مشکلات ارزی همچنان پابرجاست و این بحران، بهویژه در بخشی که مربوط به حجم تعهدات شرکت نفت است، تشدید هم شده است.
او ادامه داد: مشکلات ارزی سه بخش دارد، مسیرهای پرداخت عراق و چین که پیشتر کالاهای اساسی از آنها تأمین میشد، اکنون بسته شدهاند و فقط یک مسیر پرداخت فعال مانده که آن هم ظرفیت کافی برای پاسخگویی به تقاضا را ندارد.
تنها مسیر فعال، توان پاسخگویی به واردات را ندارد
رنگی گفت: واردکنندگان طی ۱۰ ماه تا یک سال کالاهای خود را وارد کشور کرده و عرضه میکنند اما نتوانستهاند تسویه ارزی انجام دهند و تنها مسیر باز، سقف محدودی دارد.
وی افزود: بسیاری از واردکنندگانی که از مسیرهای شمالی کالا وارد میکنند، امکان استفاده از این مسیر را ندارند و حتی اگر همه بخواهند از این مسیر استفاده کنند، ظرفیت آن اجازه تأمین کامل نیاز واردات کشور را نمیدهد.
رنگی با اشاره به سیاستهای سال گذشته اظهار کرد: دولت دو اشتباه کرد، نرخ ارز کالاهای اساسی که ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بود باید به ۸ هزار تومان میرسید، اما اصلا پیشبینی نکردند که با کاهش سهمیه ارزی، مصرف باید کم شود یا تولید پایین بیاید؛ یا اینکه منابع دیگری برای جبران این اختلاف دیده شود.
وی ادامه داد: اشتباه دوم هم این بود که در لایحه بودجه قرار بود ارز ترجیحی بر روی ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شود، اما وزارت جهاد کشاورزی به شدت با این موضوع مخالفت کرد، که این مسئله این یک خطای جدی بود که ارز ترجیحی در همان سطح پایین باقی ماند.
رئیس اتحادیه نهادههای دامی تصریح کرد: هرچه نرخ ارز ترجیحی پایینتر باشد، رانت بیشتری ایجاد میشود. فاصله ارز ترجیحی با ارز آزاد یا مبادلاتی باید کم شود تا هم مشکلات کاهش یابد، هم بودجه دولت تأمین شود و هم شدت رانت اقتصادی کمتر شود.