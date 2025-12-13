خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس اتحادیه نهاده‌های دامی در گفتگو با ایلنا:

مسیرهای پرداخت ارز مسدود شده و تنها مسیر فعال هم پاسخگوی نیاز واردکنندگان نیست

مسیرهای پرداخت ارز مسدود شده و تنها مسیر فعال هم پاسخگوی نیاز واردکنندگان نیست
کد خبر : 1725699
لینک کوتاه کپی شد.

تداوم بحران ارزی در نهاده‌های دامی

رئیس اتحادیه نهاده‌های دامی با اشاره به ادامه بحران در تخصیص ارز، اعلام کرد: بسته‌شدن مسیرهای پرداخت بین‌المللی و محدودبودن پرداخت‌های ارزی باعث شده بسیاری از واردکنندگان حتی پس از ۱۰ تا ۱۲ ماه هم نتوانند امور ارزی خود را انجام دهند.

داود رنگی، رئیس اتحادیه نهاده‌های دامی، درباره آخرین وضعیت ارزی کشور گفت: مشکلات ارزی همچنان پابرجاست و این بحران، به‌ویژه در بخشی که مربوط به حجم تعهدات شرکت نفت است، تشدید هم شده است.

او ادامه داد: مشکلات ارزی سه بخش دارد، مسیرهای پرداخت عراق و چین که پیش‌تر کالاهای اساسی از آن‌ها تأمین می‌شد، اکنون بسته شده‌اند و فقط یک مسیر پرداخت فعال مانده که آن هم ظرفیت کافی برای پاسخ‌گویی به تقاضا را ندارد.

تنها مسیر فعال، توان پاسخ‌گویی به واردات را ندارد

رنگی گفت: واردکنندگان طی ۱۰ ماه تا یک سال کالاهای خود را وارد کشور کرده و عرضه می‌کنند اما نتوانسته‌اند تسویه ارزی انجام دهند و  تنها مسیر باز، سقف محدودی دارد.

وی افزود: بسیاری از واردکنندگانی که از مسیرهای شمالی کالا وارد می‌کنند، امکان استفاده از این مسیر را ندارند و حتی اگر همه بخواهند از این مسیر استفاده کنند، ظرفیت آن اجازه تأمین کامل نیاز واردات کشور را نمی‌دهد.

رنگی با اشاره به سیاست‌های سال گذشته اظهار کرد: دولت دو اشتباه کرد، نرخ ارز کالاهای اساسی که ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بود باید به ۸ هزار تومان می‌رسید، اما اصلا پیش‌بینی نکردند که با کاهش سهمیه ارزی، مصرف باید کم شود یا تولید پایین بیاید؛ یا اینکه منابع دیگری برای جبران این اختلاف دیده شود.

وی ادامه داد: اشتباه دوم هم این بود که در لایحه بودجه قرار بود ارز ترجیحی بر روی ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شود، اما وزارت جهاد کشاورزی به‌ شدت با این موضوع مخالفت کرد، که این مسئله این یک خطای جدی بود که ارز ترجیحی در همان سطح پایین باقی ماند.

رئیس اتحادیه نهاده‌های دامی تصریح کرد: هرچه نرخ ارز ترجیحی پایین‌تر باشد، رانت بیشتری ایجاد می‌شود. فاصله ارز ترجیحی با ارز آزاد یا مبادلاتی باید کم شود تا هم مشکلات کاهش یابد، هم بودجه دولت تأمین شود و هم شدت رانت اقتصادی کمتر شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری