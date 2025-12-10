بانک رفاه کارگران صدرنشین شبکه بانکی در صدور اوراق گام
بانک رفاه کارگران با صدور بالغ بر 283 هزار میلیارد ریال اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در سال جاری، جایگاه نخست شبکه بانکی در تامین مالی واحدهای تولیدی با استفاده از این ابزار را به خود اختصاص داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، سازمان تامین اجتماعی و برخی از نهادها، دستگاهها، سازمانها و موسسات دولتی از این اوراق در راستای توسعه ابزارهای مالی مربوطه بهرهبرداری کردهاند.
بر اساس این گزارش و با اعلام بانک مرکزی ج.ا.ا، میزان تأمین مالی واحدهای تولیدی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید از ابتدای سال 1404 تا 13 آذر ماه از 54 همت فراتر رفته است و تامین مالی از طریق اوراق گام طی این مدت به 20.8 همت رسید در حالیکه این رقم در مدت مشابه سال قبل 3.9 همت بود. بر اساس اعلام این بانک در این حوزه بانک رفاه کارگران بیشترین میزان عملکرد را به خود اختصاص داده و در صدر شبکه بانکی ایستاده است.
شایان ذکر است، اوراق گام یک ابزار تامین مالی کارآمد برای بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی به حساب میآید که با استفاده از آن میتوان سرمایه در گردش آنها را بدون آثار تورمی تامین کرد.
این اوراق با هدف حمایت از تولید ملی و اشتغالزایی صادر میشود و قابلیت نقل و انتقال در بازارهای پول و سرمایه را دارد.