معرفی بسته‌های ویژه همراه اول برای روز مادر

معرفی بسته‌های ویژه همراه اول برای روز مادر
کد خبر : 1725356
همراه اول به مناسبت روز مادر، دو بسته ترکیبی سه‌روزه شامل اینترنت و مکالمه درون‌شبکه را ویژه تمامی مشترکان دائمی و اعتباری خود معرفی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز ارتباطات همراه اول، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، دو بسته ویژه روز مادر در بازه زمانی روز چهارشنبه ۱۹ آذر تا پایان روز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ برای تمامی مشترکان دائمی و اعتباری قابل فعالسازی است و مشترکان می‌توانند به انتخاب خود نسبت به خرید آنها اقدام کنند.

 

براساس این طرح، بسته اول شامل «۲ گیگابایت اینترنت و ۲۰۰ دقیقه مکالمه درون‌شبکه» با قیمت ۱۰ هزار تومان و بسته دوم شامل «۶ گیگابایت اینترنت و ۶۰۰ دقیقه مکالمه درون‌شبکه» با قیمت ۲۵ هزار تومان ارائه می‌شود. 

 

این بسته‌ها برای همه مشترکان دائمی و اعتباری قابل خرید بوده و امکان تهیه آنها به‌صورت نقدی و غیرنقدی و همچنین برای خود یا دیگران فراهم است.

 

این بسته‌ها در بازه زمانی اجرای طرح، روی درگاه‌های«اپلیکیشن همراه من» و «ستاره 100 ستاره 6 مربع» فعال می‌شوند و در دسترس خواهند بود.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
