کرمان موتور با انتشار کاتالوگ و جزئیات فنی KMC EAGLE HEV، نسخه هیبریدی سدان ملی خود را معرفی کرد که بر پایه پلتفرم اختصاصی PS1 این شرکت توسعه یافته است. ایگل بنزینی در بهار 1404 توسط کرمان موتور وارد بازار شد و نسخه هیبرید آن به‌زودی به بازار ایران عرضه می‌شود. این خودرو که در حال گذراندن مراحل نهایی تست و ارزیابی استاندارد است، با تمرکز بر کاهش مصرف سوخت و آلایندگی، گزینه‌ای اقتصادی و خانوادگی برای رانندگان شهری به شمار می‌رود و می‌تواند تحولی در بازار خودروهای هیبریدی ایران ایجاد کند. تسلط کامل کرمان موتور بر دانش فنی پلتفرم PS1، امکان توسعه همزمان سه نسخه بنزینی، هیبریدی و تمام برقی را فراهم کرده و توانمندی مهندسی این شرکت را برجسته می‌سازد.

پیشینه پلتفرم PS1 و توسعه ایگل هیبرید

کرمان موتور با تغییراتی که بر روی پلتفرم PS1، انجام داده است، موجب شده این پلتفرم پایه‌ای انعطاف‌ پذیر برای محصولات متنوع فراهم کند؛ به همین دلیل نه تنها یک سدان اقتصادی بنزینی به نام ایگل، روی این پلتفرم توسعه و عرضه شد، بلکه قرار است هاچ بک ملی کرمان موتور (کی‌ام‌سی شدو) نیز بر روی همین پلتفرم توسعه یافته است و به مرحله ساخت نمونه اولیه رسیده است. خودروی ایگل هیبرید (PS11 HEV) به عنوان سدان هیبرید ملی کرمان موتور بر روی همین پلتفرم بنا شده است. این پلتفرم با تغییرات گسترده در بدنه، قوای محرکه، خنک‌کاری، تعلیق، ترمز، شبکه برق و الکترونیک نسبت به نسخه بنزینی، به فناوریFull Hybrid مجهز شده است. توسعه هیبریدی پس از موفقیت نسخه بنزینی، نشان‌دهنده استراتژی گام‌به‌گام کرمان موتور برای پاسخ به نیازهای بازار ایران با توجه به زیر ساخت‌های کشور است.

مشخصات فنی هیبرید و کم‌مصرف

ایگل هیبرید با موتور احتراقی 1.5 لیتری جدید (DHE) تنفس طبیعی، باتری 1.8 کیلووات ساعتی در کنار گیبرکس هیبرید DHT و حجم باک 45 لیتری، توانایی پیمایش نزدیک به هزار کیلومتر را خواهد داشت. همچنین سدان هیبرید ملی کرمان موتور با این مشخصات فنی، 280 نیوتن متر گشتاور را تولید می‌کند.

خودرو KMC EAGLE HEV به دلیل شارژ باتری توسط موتور بنزینی، مصرف سوخت کمتر و عدم نیاز به زیرساخت گسترده شارژ، یکی از بهترین گزینه‌های انتخاب برای مصرف شهری و خانوادگی است.

طراحی داخلی مدرن و راحت

کابین ایگل هیبرید با روکش چرم باکیفیت، کلاستر دیجیتال و نسل جدید مالتی‌مدیا، فضایی متفاوت و کاربرپسند ایجاد کرده است. دسته دنده الکترونیکی و نمایشگر ارتقا یافته، تجربه رانندگی را ساده‌تر می‌کنند و ویژگی‌هایی مانند راه‌اندازی بی‌صدا، رانندگی تک‌پدالی (One-Pedal Driving)، کمپرسور الکتریکی کولر و ترمز پارک برقی، راحتی را در استفاده روزمره خانوادگی و شهری افزایش می‌دهند.

ایگل هیبرید با کالیبراسیون متناسب با زیرساخت و بازار خودروی کشور، مصرف بهینه و فناوری‌های روز، نه تنها آلایندگی را کم می‌کند، بلکه رقابتی تازه در بازار خودروهای پاک با قیمت اقتصادی آغاز می‌کند و مصرف‌کنندگان را به سمت گزینه‌ای هوشمند و سازگار با محیط زیست سوق می‌دهد.

