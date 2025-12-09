شریفی خبر داد:
تحول بزرگ در پتروشیمی ایلام با حذف یونیت ۳۰
مدیرعامل پتروشیمی ایلام از بهرهبرداری موفق پروژه «حذف یونیت ۳۰ و تفکیک C5+ از LPG» در واحد SRU خبر داد و این اقدام را نقطه عطفی در بهبود عملکرد و افزایش پایداری عملیاتی مجتمع دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام یوسف شریفی مدیر عامل این پتروشیمی افزود: اجرای این طرح با سادهسازی فرآیندها، تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و حذف کامل فلرینگ C3+، باعث افزایش ۱۰۰ درصدی ارزش محصول شده است.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایلام بیان کرد: پروژه «حذف یونیت ۳۰ و تفکیک C5+ از LPG» پس از ماهها کار مطالعاتی، طراحی و اجرای فنی، با موفقیت کامل در واحد SRU راهاندازی شده و هماکنون بدون هیچگونه مشکل در سرویس قرار دارد.
شریفی این پروژه را یکی از مهمترین اقدامات بهینهسازی در ساختار SRU طی سالهای اخیر عنوان کرد.
وی با تشریح ابعاد فنی طرح گفت:این پروژه با هدف ارتقای راندمان عملیاتی، افزایش سودآوری پایدار و حذف هزینههای غیرضروری طراحی شد. یونیت ۳۰ که یکی از پرهزینهترین و پیچیدهترین واحدهای SRU بود، بهطور کامل از مدار خارج شد و فرآیندهای شیرینسازی در واحدهای ۲۰ و ۴۰ بازآرایی شدند.
مدیرعامل پتروشیمی ایلام توضیح داد:در واحد ۲۰، که پیش از این تنها پروپان شیرینسازی میشد، اکنون مخلوط پروپان و بوتان (LPG) شیرینسازی میشود و محصول LPG شیرین بهعنوان یک محصول اقتصادی و قابل فروش تولید میگردد. همچنین در واحد ۴۰ عملیات شیرینسازی C5+ که از خوراک C3+ جدا شده، همراه با خوراک اصلی C5+ انجام میشود.
شریفی ادامه داد: این تغییرات باعث حذف محصول قبلی C3+ و جایگزینی آن با دو محصول جدید و ارزشمند LPG شیرین و C5+ شیرین در سبد تولیدی مجتمع شده است.
وی افزود:حذف یونیت ۳۰ موجب حذف کامل هزینههای یوتیلیتی، تعمیرات، مواد شیمیایی، کاتالیست و کاهش قابل توجه مصرف هیدروژن شد. همچنین با این تغییرات، پدیده فلرینگ C3+ در زمان خارج از سرویس بودن واحد الفین بهطور کامل متوقف گردید و این موضوع علاوه بر حفظ منابع، منجر به حذف جرایم پالایشگاهی و زیستمحیطی شد.
مدیرعامل پتروشیمی ایلام افزایش ارزش محصول را مهمترین دستاورد این پروژه دانست و گفت:قیمت C3+ ترش تنها ۱۷ میلیون تومان به ازای هر تن بود، در حالی که قیمت هر تن LPG شیرین و C5+ شیرین ۳۴ میلیون تومان و عملاً ارزش محصول تولیدی دو برابر شده است.
وی تأکید کرد که این پروژه نمونهای موفق از یک اقدام بهینهسازی با بازگشت سرمایه بسیار سریع است که توانسته ساختار هزینهای و درآمدی واحد SRU را متحول کند.
مهندس شریفی یادآور شد: پس از پیشنهاد حذف یونیت ۳۰ نخستین بار در مهرماه ۱۴۰۰ توسط کارشناسان شرکت پتروشیمی ایلام و بعداز انجام شبیهسازی و بررسی فنی، در مهر ۱۴۰۱ TSR پروژه توسط تیم خدمات فنی اجرا شد. سپس با اعمال تغییرات فرآیندی، پایپینگ و طراحیهای مکانیکی، زمینه اجرای عملیات فراهم گردید.
وی افزود: از دوم آذر امسال تاکنون با تلاش بیوقفه تیمهای فرآیند و بهرهبرداری واحد SRU، این پروژه عملیاتی شده و بدون کوچکترین مشکل در سرویس قرار دارد. همکاری و همت مجموعه بهرهبرداری SRU در تحقق این دستاورد واقعاً قابل تقدیر است.
مدیرعامل پتروشیمی ایلام، پروژه حذف یونیت ۳۰ را یک تحول اقتصادی و عملیاتی بزرگ در این مجتمع دانست و گفت:
«این دستاورد نشان داد که با تحلیل مهندسی، تصمیمگیری جسورانه و تلاش نیروهای متخصص، میتوان جهشهای بزرگی در تولید و سودآوری ایجاد کرد.