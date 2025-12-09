بانک ملی ایران؛ پشتوانه بزرگ اقتصاد کشور/ نماینده مجلس: واگذاریهای بانک دستاوردی مهم و کارآمد برای توسعه کشور
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، عملکرد اخیر بانک ملی ایران در شتاببخشی به واگذاری داراییهای غیرتخصصی را عملکردی درخشان توصیف کرد و گفت: سبکسازی بانک برای تمرکز بر نقش اصلی خود و آزاد شدن زمان و منابع برای بهرهوری بیشتر در حمایت از اقتصاد کشور، دو دستاورد بزرگ خروج از بنگاهداری در بانک ملی است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی بانک ملی ایران، مجید نصیرپور اظهار داشت: در همه جای دنیا بانکها بیشترین تأثیر را در اقتصاد دارند که صرفاً به وظیفه ذاتی خود یعنی بانکداری و حمایت از بخشهای مختلف اقتصادی بپردازند.
نماینده مردم سراب در مجلس با یادآوری اینکه در سال های اخیر با استناد به قوانین مصوب مجلس و ابلاغیه رهبر معظم انقلاب، مسیر واگذاریها آغاز شده است، گفت: بانک ملی ایران در این زمینه پیشتاز بوده و با واگذاری بخشهای غیرتخصصی، هم خود را سبکبال کرده و هم زمان و انرژیای را که صرف بنگاهداری میشد، به بهرهوری در نظام بانکی و تأثیرگذاری واقعی بر اقتصاد کشور اختصاص داده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مسئولیت سنگین جدید بانک ملی پس از اجرای فرآیند گزیر بانک آینده تأکید کرد: بانک ملی ایران یکی از بزرگترین پشتوانههای اقتصادی با سابقه کشور است و مدیریت فعلی آن توانایی عبور موفق از این گلوگاه را دارد.
نصیرپور با ابراز امیدواری برای تسهیل شرایط بینالمللی و برقراری ارتباط سازنده نظام بانکی کشور با بانکها و مؤسسات خارجی، خاطر نشان کرد: امیدوارم در آینده چرخه حمایت از اقتصاد ملی با شتاب بیشتری به حرکت درآید و مشکلات اقتصادی کشور زودتر مرتفع شود.