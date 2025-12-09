نماینده مردم سراب در مجلس با یادآوری اینکه در سال های اخیر با استناد به قوانین مصوب مجلس و ابلاغیه رهبر معظم انقلاب، مسیر واگذاری‌ها آغاز شده است، گفت: بانک ملی ایران در این زمینه پیشتاز بوده و با واگذاری بخش‌های غیرتخصصی، هم خود را سبک‌بال کرده و هم زمان و انرژی‌ای را که صرف بنگاه‌داری می‌شد، به بهره‌وری در نظام بانکی و تأثیرگذاری واقعی بر اقتصاد کشور اختصاص داده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مسئولیت سنگین جدید بانک ملی پس از اجرای فرآیند گزیر بانک آینده تأکید کرد: بانک ملی ایران یکی از بزرگ‌ترین پشتوانه‌های اقتصادی با سابقه کشور است و مدیریت فعلی آن توانایی عبور موفق از این گلوگاه را دارد.

نصیرپور با ابراز امیدواری برای تسهیل شرایط بین‌المللی و برقراری ارتباط سازنده نظام بانکی کشور با بانک‌ها و مؤسسات خارجی، خاطر نشان کرد: امیدوارم در آینده چرخه حمایت از اقتصاد ملی با شتاب بیشتری به حرکت درآید و مشکلات اقتصادی کشور زودتر مرتفع شود.