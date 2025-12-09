عبور بانک رفاه کارگران از ۴۱۰ هزار میلیارد ریال تامین مالی واحدهای تولیدی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران ، این بانک تاکنون با انتشار 29 فقره اوراق گواهی سپرده خاص برای شرکت‌های تدبیرکالای جم، پارت‌گوال گیتی، مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران(مپسا)، فولاد آتیه خاورمیانه، سیمان فارس، کاشی و سرامیک سعدی، پنجره آریا، پالایش نفت بندرعباس و گروه صنعتی بارز و.... جمعا به مبلغ حدود 410 هزار میلیارد ریال در مسیر تامین منابع مورد نیاز این شرکت‌ها به‌منظور پیشبرد برنامه‌های اجرایی اقدام کرده است.

20 فقره از این اوراق برای شرکت‌های فارمد پلاست پویان، مدی‌تکسیس، فارمد، صنایع بسته‌بندی فرآورده‌های شیری پگاه، ایراندار، ایران‌دوچرخ، الکترو موتور تیز برش سهند، شیر پاستوریزه پگاه تهران، صبا پگاه لرستان، آذرتاب‌جی، رامک، شیمی دارویی داروپخش، داروسازی زهراوی معدنی و صنعتی گل‌گهر و فولاد غدیر نی‌ریز، کویرتایر، داروسازی فارابی و.... جمعا به مبلغ بیش از 50 هزار میلیارد ریال در سال جاری منتشر شده است.

در حال حاضر شرکت‌های دیگری از این بانک درخواست انتشار اوراق گواهی سپرده خاص داشته‌اند که این درخواست‌ها در کارگروه‌های مشترک تخصصی در دست بررسی قرار دارد و در صورت داشتن توجیهات فنی و اقتصادی و تصویب درخواست‌ها، نسبت به انتشار اوراق اقدام می‌شود.

این اوراق با نام و معاف از مالیات بوده و نرخ سود علی‌الحساب آن ۲۵ درصد پیش‌بینی شده است.

اوراق گواهی سپرده خاص با هدف حمایت از تولید ملی و اشتغالزایی منتشر می‌شود.