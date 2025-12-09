خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

از طریق انتشار اوراق گواهی سپرده خاص صورت گرفت

عبور بانک رفاه کارگران از ۴۱۰ هزار میلیارد ریال تامین مالی واحدهای تولیدی

عبور بانک رفاه کارگران از ۴۱۰ هزار میلیارد ریال تامین مالی واحدهای تولیدی
کد خبر : 1725152
لینک کوتاه کپی شد.

اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (خاص) ازجمله ابزارها و محصولات نوین تامین مالی بانک رفاه کارگران محسوب می‌شود و بانک از طریق انتشار این اوراق نسبت به تامین منابع مورد نیاز پروژه‌های توسعه‌ای صنایع و واحدهای تولیدی اقدام می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک تاکنون با انتشار 29 فقره اوراق گواهی سپرده خاص برای شرکت‌های تدبیرکالای جم، پارت‌گوال گیتی، مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران(مپسا)، فولاد آتیه خاورمیانه، سیمان فارس، کاشی و سرامیک سعدی، پنجره آریا، پالایش نفت بندرعباس و گروه صنعتی بارز و.... جمعا به مبلغ حدود 410 هزار میلیارد ریال در مسیر تامین منابع مورد نیاز این شرکت‌ها به‌منظور پیشبرد برنامه‌های اجرایی اقدام کرده است.  

20 فقره از این اوراق برای شرکت‌های فارمد پلاست پویان، مدی‌تکسیس، فارمد، صنایع بسته‌بندی فرآورده‌های شیری پگاه، ایراندار، ایران‌دوچرخ، الکترو موتور تیز برش سهند، شیر پاستوریزه پگاه تهران، صبا پگاه لرستان، آذرتاب‌جی، رامک، شیمی دارویی داروپخش، داروسازی زهراوی معدنی و صنعتی گل‌گهر و فولاد غدیر نی‌ریز، کویرتایر، داروسازی فارابی و.... جمعا به مبلغ بیش از 50 هزار میلیارد ریال در سال جاری منتشر شده است.

در حال حاضر شرکت‌های دیگری از این بانک درخواست انتشار اوراق گواهی سپرده خاص داشته‌اند که این درخواست‌ها در کارگروه‌های مشترک تخصصی در دست بررسی قرار دارد و در صورت داشتن توجیهات فنی و اقتصادی و تصویب درخواست‌ها، نسبت به انتشار اوراق اقدام می‌شود.

این اوراق با نام و معاف از مالیات بوده و نرخ سود علی‌الحساب آن ۲۵ درصد پیش‌بینی شده است.

اوراق گواهی سپرده خاص با هدف حمایت از تولید ملی و اشتغالزایی منتشر می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری