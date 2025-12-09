مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی پتروشیمی ایران با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم در مدیریت مصرف گاز کشور گفت: همراهی آگاهانه مشترکان می‌تواند ضمن جلوگیری از اعمال محدودیت‌ها، امنیت انرژی ایران در سال‌های پیشِ‌رو را تضمین کند.

علی ربانی با هشدار نسبت به تداوم الگوی فعلی مصرف گاز اظهار کرد: اگر اصلاح سیاست‌های انرژی به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری و مدیریت مصرف در دستور کار قرار نگیرد، در افق پنج‌ساله حتی تأمین پایدار گاز بخش خانگی نیز ممکن است با چالش‌های جدی مواجه شود. به گفته وی، راه‌حل عبور از این وضعیت در فشار به مردم خلاصه نمی‌شود، بلکه در ارتقای آگاهی، اصلاح رفتار مصرف و استفاده از تجهیزات پربازده نهفته است.

وی با اشاره به اینکه کشور از حیث قوانین و اسناد بالادستی حوزه انرژی دچار خلأ نیست، تصریح کرد: مشکل اصلی، فاصله میان قانون و اجراست. بی‌توجهی به اقتصاد انرژی موجب شده ارزش واقعی گاز برای مصرف‌کننده محسوس نباشد و همین امر انگیزه لازم برای صرفه‌جویی و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی را تضعیف کرده است.

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی پتروشیمی ایران با تأکید بر اینکه مردم مقصر اصلی مصرف بالای انرژی نیستند، افزود: شهروندان در کیفیت ساخت ساختمان‌ها، عایق‌بندی یا نوع تجهیزات گرمایشی عرضه‌شده در بازار نقشی ندارند و رعایت نکردن استانداردها، به سیاست‌گذاری و نظارت دستگاه‌های مسئول بازمی‌گردد. با این حال، می‌توان با اقداماتی ساده و بدون کاهش سطح رفاه خانوار، مصرف انرژی را به شکل معناداری کاهش داد.

ربانی با اشاره به الگوهای نادرست مصرف در برخی منازل گفت: تنظیم دما از طریق باز کردن پنجره‌ها به‌جای کاهش شعله بخاری یا تنظیم پکیج، نمونه‌ای روشن از اتلاف انرژی است. در حالی که با رعایت چند نکته ساده می‌توان تا ۳۰ درصد مصرف گاز خانگی را کاهش داد، بدون آنکه آسایش خانواده‌ها خدشه‌دار شود.

وی تأکید کرد: مدیریت مصرف خانگی تنها یک اقدام فردی نیست، بلکه تصمیمی ملی با آثار گسترده اقتصادی است. کاهش مصرف در منازل، فشار بر صنایع را کاهش می‌دهد، از افت تولید جلوگیری می‌کند، صادرات و ارزآوری را افزایش می‌دهد و در نهایت مانع کاهش درآمد دولت و افت قدرت خرید مردم می‌شود.

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی پتروشیمی ایران با هشدار درباره افت فشار مخازن پارس جنوبی گفت: در صورت بی‌توجهی به اصلاح الگوی مصرف و اجرای طرح‌های فشارافزایی، امنیت تأمین گاز کشور در آینده نزدیک در معرض تهدید قرار می‌گیرد و صرفه‌جویی امروز، سرمایه‌گذاری برای فردای کشور است.

ربانی در پایان با اشاره به اجرای پویش ملی «نبض انرژی» خاطرنشان کرد: عموم مردم می‌توانند با مراجعه به سایت نبض انرژی به نشانی nabzenergy.ir در اجرای این طرح ملی مشارکت کرده و ضمن ایفای نقش مؤثر در مدیریت مصرف انرژی کشور، از جوایز ارزنده این پویش نیز بهره‌مند شوند. همراهی مردم در این حرکت ملی، علاوه بر پاداش امروز، امنیت انرژی فردای ایران را تضمین می کند.

