پاسخ به سوالات سهامداران بانک ملت در کنفرانس اطلاع رسانی

کنفرانس اطلاع رسانی مدیران بانک ملت با سهامداران به صورت برخط و با حضور نایب رییس هیأت مدیره و مدیران حوزه مالی این بانک برپا شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، در این کنفرانس که به صورت برخط از طریق سامانه www.bmcast.ir برگزار شد، به تمامی سوالات سهامداران که پیش از این از طریق پست الکترونیک یا حین برگزاری از طریق سامانه پیامکی وصول شد، پاسخ گفته شد.
در این جلسه، سید کاظم چاوشی نایب‌رییس هیأت مدیره، رسول خوش‌بین معاون مدیرعامل در امور مالی و مریم لیلی‌دوست مدیرامور مالی بانک ملت، امیرحمزه مالمیر مدیرعامل گروه مالی ملت و افشار سرکانیان مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت به سوالات سهامداران پاسخ دادند.
این گزارش حاکی است، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به صورت برخط در این کنفرانس حضور داشت.

 

