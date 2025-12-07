به گزارش ایلنا؛ در سال‌های اخیر، پتروشیمی تبریز نه تنها به عنوان یکی از قطب‌های مهم صنعت پتروشیمی ایران در شمال‌غرب کشور، بلکه الگویی از ترکیب تولید صنعتی با مسئولیت‌پذیری اجتماعی و محیط زیستی معرفی شده‌ است. تحولات و اقدامات این شرکت در نیمه دوم ۱۴۰۴، از جهش مالی و صادرات گرفته تا تمرکز بر ایمنی، محیط زیست، مسئولیت اجتماعی و استانداردسازی، تصویری از یک شرکت نوآور، مسئول و پیشرو عرضه می‌کند.

در این گزارش اقدامات این مجتمع؛ در حوزه تولید و سودآوری و همچنین مسئولیت اجتماعی ارزیابی شده است؛ اینکه چگونه پتروشیمی تبریز توانسته است علاوه بر حفظ تولید صنعتی، معیارهای زیست‌محیطی و اجتماعی را در سطحی ملی ارتقاء دهد.

پتروشیمی تبریز در بهار ۱۴۰۴ با تمرکز بر توسعه پایدار و برنامه‌ریزی استراتژیک، دوره‌ای پربار را از نظر نوآوری و توسعه آغاز کرد.همچنین این پتروشیمی در سال گذشته رشد مالی داشته است و این رشد در شرایطی رخ داده است که شرکت با چالش‎‌هایی از جمله تأمین پایدار خوراک و هزینه‌های حمل‌ونقل روبه‌رو بوده است؛ اما با تصمیم به تملک خط لولهِ اتیلن غرب از میاندوآب تا تبریز؛ گام مؤثری در جهت کاهش ریسک تأمین خوراک برداشته شد.

مسئولیت اجتماعی و محیط زیست: از «صنعت» تا «نگین سبز»

پتروشیمی تبریز در نیمه دوم ۱۴۰۴ نشان داد که رشد اقتصادی را نه با هزینه محیط زیست، بلکه همراه با آن هدف گرفته است. در هشتمین اجلاس سراسری مسئولیت‌پذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی، شرکت موفق به دریافت نشان ملی «تعهد به مسئولیت اجتماعی» شد؛ که نشانی از تعهد جدی این مجموعه به توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست و تعامل سازنده با جامعه محلی است.

اقدامات زیست‌محیطی پتروشیمی تبریز شامل مدیریت پسماند، تصفیه پساب، کاهش مصرف انرژی و آب، توسعه فضای سبز (بیش از ۱۱۷ هکتار) و نهادینه‌سازی فرهنگ محیط زیستی در میان کارکنان و جامعه محلی است.

علاوه بر این، در نخستین کنگره بین‌المللی «شهر سبز، دانشگاه سبز» که به مناسبت انتخاب تبریز به عنوان پایتخت محیط زیست شهرهای آسیایی برگزار شد، پتروشیمی تبریز با دریافت نشان «حامی محیط‌زیست» مورد تقدیر قرار گرفت که این رویداد فرصتی برای معرفی ۱۰ پروژه شاخص زیست‌محیطی شرکت و نمایش تعهد آن به اقتصاد سبز بود.

به این ترتیب، پتروشیمی تبریز خود را به‌عنوان «نگین سبز صنعت پتروشیمی ایران» مطرح کرده است؛ مدلی که نشان می‌دهد صنعت سنگین و تعهد محیط‌زیستی می‌تواند همزمان وجود داشته باشد.

ایمنی و آمادگی بحران: رزمایش پدافند شیمیایی و استاندارد کنترل کیفیت

یکی از مهم‌ترین اقدامات امنیتی-ایمنی پتروشیمی تبریز در نیمه دوم ۱۴۰۴، برگزاری رزمایش پدافند شیمیایی با محوریت مقابله با آتش‌سوزی بود. این رزمایش که همراه با پالایشگاه نفت تبریز و با حضور نمایندگان اداره‌ کل پدافند غیرعامل استان، سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت شمال‌غرب و مدیران شرکت برگزار شد و با هدف ارتقای آمادگی نیروها در مواجهه با حوادث شیمیایی و آتش‌سوزی صورت گرفت.

در این رزمایش، واحدهای اصلی و پشتیبانی (HSE)، بهره‌برداری، تعمیرات، خدمات فنی، روابط عمومی، حراست، خدمات رفاهی، مرکز سلامت کار، آزمایشگاه معتمد و پایگاه مقاومت بسیج حضور فعال داشتند؛ اقدامی که نشان‌دهنده عزم جدی شرکت برای ایجاد ایمنی همه‌جانبه در شرایط بحران است.

به موازات آن، پتروشیمی تبریز مسیر دیجیتالی‌سازی کنترل کیفیت را با استقرار استانداردها، تجهیز آزمایشگاه‎ها و نظارت دقیق بر تولیدات ادامه داده است و شرکت بر تضمین کیفیت محصولات خود تأکید دارد.

نگاه به آینده

پتروشیمی تبریز در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ تصویر شفافی از یک مجتمع صنعتی موفق، مسئول و آینده‌نگر ارائه داده است. رشد مالی، جهش صادرات، افزایش سودآوری و بهبود بهره‌وری نشان می‌دهد که این شرکت با مدیریت هوشمند و تصمیم‌گیری استراتژیک توانسته در شرایط رقابتی و تحریمی نیز عملکردی قابل توجه داشته باشد. از سوی دیگر، تمرکز بر مسئولیت اجتماعی، محیط زیست و ایمنی از طریق دریافت نشان‌های ملی، اجرای پروژه‌های سبز و برگزاری رزمایش ایمنی گواهی بر تعهد شرکت به توسعه پایدار، و نه صرفاً سود کوتاه‌مدت است.

چشم‌انداز پیشِ رو برای پتروشیمی تبریز نیز امیدبخش است؛ تلاش برای خودکفایی در تأمین خوراک (از طریق تملک خط لوله)، گسترش صادرات، ورود به بازارهای بین‌المللی و ادامه برنامه‌های محیط زیستی و مسئولیت اجتماعی. اگر این مسیر با ثبات و استمرار دنبال شود، پتروشیمی تبریز می‌تواند الگویی برای سایر شرکت‌های صنعتی در کشور باشد؛ الگویی که نشان می‌دهد توسعه صنعتی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی و محیط زیستی می‌توانند هم‌زمان و موفق باشند.

