انعقاد تفاهم نامه مجتمع تولید شیشه در گچساران با مشارکت مؤثر بانک سپه
انعقاد تفاهمنامه تأمین مالی مجتمع تولید شیشه کشور امروز در گچساران، با حضور رئیسجمهور، اعضای هیئت دولت، مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره بانک سپه امضا شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، این پروژه با ظرفیت تولید روزانه ۱,۵۰۰ تن شیشه و بهرهگیری از فناوریهای روز دنیا، شامل ۱۵ خط تولید پیشرفته است و در شمار طرحهای شاخص صنعت شیشه کشور قرار میگیرد.
سرمایهگذاری این طرح صنعتی در بخش ریالی به ۷.۲ همت و در بخش ارزی به ۱۸۹ میلیون دلار میرسد. بر اساس برنامهریزیها، بهرهبرداری از این کارخانه برای حدود ۳,۸۰۰ نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد.
بانک سپه بهعنوان یکی از بزرگترین بانکهای توسعهای کشور، نقش محوری در تأمین مالی و پشتیبانی اجرای این طرح ایفا کرده و این پروژه را در راستای رویکرد خود برای حمایت از صنایع مادر و توسعه پایدار در جنوب کشور ارزیابی میکند.
مقامهای حاضر در مراسم، اجرای این طرح را گامی راهبردی در تقویت زیرساختهای صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه دانستند.