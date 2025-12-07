خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انعقاد تفاهم نامه مجتمع تولید شیشه در گچساران با مشارکت مؤثر بانک سپه

انعقاد تفاهم نامه مجتمع تولید شیشه در گچساران با مشارکت مؤثر بانک سپه
کد خبر : 1724022
لینک کوتاه کپی شد.

انعقاد تفاهم‌نامه تأمین مالی مجتمع تولید شیشه کشور امروز در گچساران، با حضور رئیس‌جمهور، اعضای هیئت دولت، مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره بانک سپه امضا شد.

‌به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، این پروژه با ظرفیت تولید روزانه ۱,۵۰۰ تن شیشه و بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا، شامل ۱۵ خط تولید پیشرفته است و در شمار طرح‌های شاخص صنعت شیشه کشور قرار می‌گیرد.

سرمایه‌گذاری این طرح صنعتی در بخش ریالی به ۷.۲ همت و در بخش ارزی به ۱۸۹ میلیون دلار می‌رسد. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، بهره‌برداری از این کارخانه برای حدود ۳,۸۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد.

‌بانک سپه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های توسعه‌ای کشور، نقش محوری در تأمین مالی و پشتیبانی اجرای این طرح ایفا کرده و این پروژه را در راستای رویکرد خود برای حمایت از صنایع مادر و توسعه پایدار در جنوب کشور ارزیابی می‌کند.

‌مقام‌های حاضر در مراسم، اجرای این طرح را گامی راهبردی در تقویت زیرساخت‌های صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه دانستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا