بیمارستان ۵۲ تختخوابی زاگرس با مشارکت بانک سپه افتتاح شد

بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی زاگرس امروز باحضور رئیس‌جمهور و مدیرعامل بانک سپه به‌صورت رسمی افتتاح شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه ؛ این مرکز درمانی با بهره‌گیری از تجهیزات پزشکی روز و زیرساخت‌های پیشرفته، خدمات گسترده تخصصی و فوق‌تخصصی را به شهروندان منطقه ارائه خواهد داد.

مقام‌های حاضر در مراسم، افتتاح این بیمارستان را اقدامی مؤثر در ارتقای سطح خدمات درمانی استان، کاهش نیاز به اعزام بیماران به مراکز درمانی خارج از استان و تقویت زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی منطقه ارزیابی کردند.

