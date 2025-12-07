به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران ، این بانک از ابتدای سال 1404 تاکنون با پرداخت حدود 234 هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه به مبلغ بیش از 109 هزار میلیارد ریال به بازنشستگان، اقدامات در مسیر حمایت از این عزیزان را به نحو چشم‌گیری ارتقاء بخشیده است.

این تسهیلات به صورت کاملا غیرحضوری، بدون حضور در شعبه و بدون نیاز به ضامن، به بازنشستگان واجد شرایط پرداخت شده است.

مبلغ این تسهیلات پیش از این هر فقره 300 میلیون ریال بود که با موافقت بانک رفاه کارگران و انعقاد تفاهم‌نامه فی‌مابین سازمان تامین اجتماعی و این بانک، از ابتدای سال جاری به هر فقره 500 میلیون ریال افزایش یافت.

پرداخت این تسهیلات تا پایان سال جاری تداوم خواهد داشت.