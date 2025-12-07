اولین سدان ملی، در یک قدمی بازار؛
شمارس معکوس برای عرضه کیامسی ایگل هیبرید
ایگل هیبرید، محصول جدید کرمان موتور، وارد مرحله نهایی تستهای فنی و دریافت استانداردهای ۸۵گانه شد.
به گزارش ایلنا؛ دیماه سال گذشته بود که مدیرعامل کرمان موتور از آغاز توسعه نسخههای برقی و هیبرید خودروی ایگل خبر داد؛ اکنون در آذر ماه ۱۴۰۴، ایگل هیبرید وارد مرحله آزمایشهای فنی و روند اخذ استانداردهای ۸۵گانه شده است.
کرمان موتور که در سالهای اخیر مسیر برقی سازی حمل و نقل عمومی و شخصی را با جدیت دنبال کرده، پس از عرضه موفق نسخه بنزینی ایگل در بهار امسال، اکنون توسعه نسخه هیبرید این خودرو را به مرحله تستهای نهایی و ارزیابیهای استاندارد رسانده است.
ایگل هیبرید HEV از یک گیربکس DHT و یک مجموعه قوای محرکه ترکیبی برقی–بنزینی بهره میبرد. این سیستم شامل یک باتری ۱.۸ کیلووات ساعتی و مجموعهای از پیشرانههای هماهنگ است که توان تولید ۲۲۰ نیوتنمتر گشتاور را فراهم میکند.
خودروهای HEV به دلیل مصرف سوخت کمتر و عدم نیاز به زیرساخت گسترده شارژ، بهترین انتخاب برای کشورهایی با شبکه محدود ایستگاه شارژ هستند؛ از همین رو KMC EAGLE HEV به عنوان یکی از مناسبترین گزینههای داخلی با قوای محرکه پاک و قیمت اقتصادی مطرح میشود.
گامی مهم در مسیر توسعه محصولات سبز
ایگل هیبرید یکی از مهمترین پروژههای توسعه محصول در کرمان موتور محسوب میشود؛ پروژهای که بر پایه پلتفرم ایگل (PS1) و با توجه به نیاز روز بازار ایران برای خودروهای کممصرفتر و پاکتر طراحی شده است. ورود این خودرو به فاز اخذ استانداردهای ۸۵گانه که شامل تستهای ایمنی، آلایندگی، کیفیت ساخت و عملکرد سیستمهای الکترونیکی است، به معنای نزدیک شدن به مرحله تولید انبوه و عرضه رسمی است.
ادامه مسیر برقی سازی در کرمان موتور
کرمان موتور طی سالهای اخیر با آغاز طراحی و توسعه خودروهای برقی و هیبریدی، مشارکت در پروژههای برقی سازی حمل و نقل شهری و گسترش زیرساختهای استفاده از قوای محرکه نوین، جایگاه خود را به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در این حوزه تثبیت کرده است.
پیشرفت ایگل هیبرید گام دیگری در راستای تکمیل سبد محصولات و خودروهای پاک این شرکت و پاسخ به نیازهای آینده بازار خودرو کشور است.