پیام علی صیادزاده، مدیرعامل بیمه معلم، به مناسبت روز بیمه:
بیمه، ترجمان امنیت آینده است
سیزدهم آذر که به روز بیمه در گاهنامه ثبت شده است، یادآور «پیمانی ملی» است که در آن، انسانِ دوراندیش ایرانی با تکیه بر خرد جمعی، مسئولیتپذیری و آیندهنگری، در برابر ناپایداریهای روزگار سپری از اعتماد، همبستگی و دانش بنا نهاد.
بیمه در ماهیت خود برآمده از آرامش و اطمینان است. شعری که مصرعهایش را امنیت مالی، تداوم فعالیتهای اقتصادی، آسودگی خاطر خانوادهها و امید به فردا میسازد. بیمه ترجمان عملیِ باور «ما میتوانیم» است. آنجا که یک ملت، به جای واگذاری سرنوشت به شرایط، از سرنوشت خود با تدبیر و دوراندیشی پاسبانی میکند.
هر قرارداد بیمهای که منعقد میشود، در حقیقت «پیمانی اخلاقی» است. پیمانی که به بیمهگزار اطمینان میدهد: تا هنگامی که در مسیر رشد، نوآوری و خطرپذیری سازنده گام برمیدارید، ما همراه و پشتیبان شما هستیم؛ با تمام توان علمی، مالی و انسانی خود.
ما در این سالها آموختهایم که بیمهگرِ واقعی، تنها جبرانکننده خسارت نیست، بلکه شریک راهبردی پیشرفت است. ما در کنار فرهنگیان شریف و ارجمندی هستیم که آموزش فرزندان این مرز و بوم را رسالت خود میدانند، شانهبهشانه کارآفرینی ایستادهایم که صنعتی را بنا میکند، همراه کشاورزی هستیم که با عشق زمین را زنده نگه میدارد، همقدم پزشکی که جان انسانها را نجات میدهد، پشتیبان آموزگاری که آینده را میسازد و همدل خانوادهای که آرامش شبهایش به امنیت روزهایش گره خورده است.
همکاران گرامی، روز بیمه روزِ قدردانی از تلاشهای شماست. از شبکه فروش پرتلاش و امین که با تخصص و صداقت، اعتماد میلیونها ایرانی را به دست آوردهاید، از کارشناسان فنی، ارزیابان و همکاران خسارت که با دقت و عدالت، سرمایههای مردم را پاس میدارید، از نیروهای ستادی که بیهیاهو و با انضباط، نوآوری و پشتکار، موتور حرکت این مجموعه را روشن نگه داشتهاید و از مشتریان وفادارمان که با اعتماد خود، افتخار خدمت را نصیب ما کردهاند.
اکنون که در آستانه ورود به عصر تازهای از بیمهگری نوین در ایران ایستادهایم، اعلام میکنیم که بیمه معلم آماده است با بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته، هوش مصنوعی، تحلیلهای دادهمحور و مدلهای نوین مدیریت ریسک، فصلی نو از بیمهگری هوشمند، شفاف، چابک و انسانمحور را رقم بزند، بیمهای که تنها جبرانکننده خسارت نباشد، بلکه پیشگیرنده آن و ارتقادهنده کیفیت زندگی مردم باشد.
در پایان، روز بیمه را به یکایک همکاران ارجمند در بیمه معلم و صنعت بیمه کشور شادباش میگویم. امید آن دارم که با تکیه بر الطاف پروردگار و با همدلی و همکاری شما یاران همیشه همراه، همچنان پرچمدار اعتماد، آرامش و اعتبار در جامعه عزیز ایران باشیم.