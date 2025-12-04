خبرگزاری کار ایران
امکان وکالتی کردن حساب مشتریان بانک ملی برای خرید چانگان برقی سایپا

مشتریان بانک ملی ایران که متقاضی خرید خودروهای جدید سایپا هستند می توانند با وکالتی کردن حساب خود نزد این بانک در طرح فروش فوری خودروی چانگان برقی شرکت کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران اعلام کرد که با آغاز طرح فروش فوری سایپا به عنوان اولین خودروی برقی از سبد محصولات این گروه خودروسازی آمادگی دارد، نسبت به انجام فرایند بانکی مربوطه برای افتتاح حساب و وکالتی کردن حساب خود نزد بانک ملی ایران به صورت غیرحضوری اقدام کنند.

متقاضیان می توانند از روز چهارشنبه مورخ 1404/9/12 لغایت ساعت 24 روز شنبه مورخ 1404/9/15 نسبت به وکالتی کردن حساب و مسدود کردن مبلغ پنج میلیارد ریال نزد بانک ملی ایران با مراجعه به آدرس اینترنتی https://firoozeh.bmi.ir اقدام کنند.

گفتنی است، هر یک از متقاضیان باید برای ثبت نام در این طرح، مبلغ یاد شده را تا پایان زمان قرعه کشی در حساب وکالتی خود مسدود کنند.

