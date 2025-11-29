ویزای شینگن چیست؟ راهنمای کامل

اگر قصد دارید به اروپا سفر کنید، یکی از مهم‌ترین واژه‌هایی که با آن روبه‌رو می‌شوید «ویزای شینگن» است. این ویزا در سال‌های اخیر به یکی از پرتقاضاترین ویزاهای جهان تبدیل شده و دلیل آن هم کاملا مشخص است:

با یک ویزا می‌توانید به ده‌ها کشور اروپایی سفر کنید، بدون اینکه برای هر کشور مجزا درخواست ویزا بدهید.

اما ویزای شینگن چیست؟ دقیقا چه کارکردی دارد؟ شامل چه کشورهایی می‌شود؟ چطور می‌توان آن را گرفت؟ چه مدارکی لازم است؟ و چه نکاتی باعث ریجکت شدن یا افزایش شانس دریافت آن می‌شود؟

این مطلب برای کسانی مفید است که برای نخستین بار قصد دارند برای این ویزا اقدام کنند یا می‌خواهند شانس قبولی خود را افزایش دهند. همچنین در بخشی از مقاله توضیح می‌دهیم چگونه موسساتی مانند حامی مهاجر با تجربه و تخصص خود می‌توانند مسیر دریافت ویزا را ساده‌تر و سریع‌تر کنند.

آشنایی با ویزای شینگن

ویزای شینگن یک ویزای مشترک میان ۲۷ کشور اروپایی است که به مسافران اجازه می‌دهد با دریافت تنها یک ویزا، آزادانه وارد همه کشورهای عضو این پیمان شوند. این کشورها توافق کرده‌اند که کنترل مرزی بین خود را حذف کنند و عبارت «منطقه شینگن» به همین محدوده‌ی بدون مرز اشاره دارد.

با داشتن ویزای شینگن، شما می‌توانید:

وارد هر یک از کشورهای عضو شوید.

بین کشورهای عضو بدون کنترل مرزی جابه‌جا شوید.

تا ۹۰ روز در بازه ۱۸۰ روزه در این منطقه اقامت داشته باشید.

این موضوع باعث شده شینگن یکی از جذاب‌ترین ویزاهای جهان باشد، زیرا تنها با یک بار طی کردن مراحل اداری، امکان سفر به چندین کشور فراهم می‌شود.

کشورهای عضو منطقه شینگن

در حال حاضر ۲۷ کشور عضو این پیمان هستند. مهم‌ترین آن‌ها شامل:

آلمان

فرانسه

ایتالیا

اسپانیا

هلند

پرتغال

سوئیس

اتریش

نروژ

دانمارک

سوئد

فنلاند

لهستان

مجارستان

جمهوری چک

بلژیک

لوکزامبورگ

یونان

کرواسی و …

با دریافت ویزای شینگن، ورود به تمامی این کشورها برای شما آزاد است.

انواع ویزای شینگن

ویزای شینگن براساس هدف سفر و شرایط مسافر، انواع مختلفی دارد. شناخت این انواع کمک می‌کند تا متوجه شوید کدام نوع مناسب شماست.

۱. ویزای نوع A ترانزیت فرودگاهی

این ویزا مخصوص افرادی است که از یک فرودگاه در منطقه شینگن عبور می‌کنند؛ اما اجازه خروج از محوطه ترانزیت را ندارند.

۲. ویزای نوع C کوتاه‌مدت

پرکاربردترین نوع ویزا که برای سفرهای:

گردشگری

تجاری

دیدار اقوام

شرکت در همایش‌ها

سفرهای پزشکی

استفاده می‌شود. این ویزا شما را مجاز می‌کند تا مدت ۹۰ روز در شینگن اقامت داشته باشید.

۳. ویزای مولتیپل (Multiple Entry)

این ویزا به شما اجازه می‌دهد چندین بار وارد منطقه شینگن شوید. مدت اعتبار آن بسته به شرایط شما می‌تواند:

۶ ماهه

۱ ساله

۲ ساله

حتی ۵ ساله

باشد.

این نوع، بهترین و انعطاف‌پذیرترین مدل برای کسانی است که سفرهای کاری یا خانوادگی زیادی دارند.

چرا باید ویزای شینگن دریافت کنیم؟

وقتی این سوال را مطرح می‌کنیم که ویزای شینگن چیست؟ در واقع به این موضوع اشاره داریم که این ویزا تنها مجوزی برای سفر نیست؛ بلکه:

سفر را ارزان‌تر می‌کند.

عبور از مرزها را ساده‌تر می‌کند.

به پاسپورت شما اعتبار بیشتری می‌دهد.

امکان سفر چندمقصدی (Multi Destination) را فراهم می‌کند.

فرض کنید قصد دارید به فرانسه، بلژیک، آلمان و هلند سفر کنید. بدون ویزای شینگن باید برای هر کشور جداگانه ویزا بگیرید که فرایندی سخت و پرهزینه است؛ اما شینگن به شما اجازه می‌دهد بدون محدودیت وارد هر کدام شوید.

شرایط لازم برای دریافت ویزای شینگن

برای دریافت این ویزا باید چند شرط مهم داشته باشید:

انگیزه سفر مشخص و قابل اثبات

باید نشان دهید که هدف شما:

گردشگری

دیدار اقوام

شرکت در رویداد

یا سفر کاری

است.

توان مالی کافی (تمکن مالی)

یکی از مهم‌ترین معیارهای سفارت‌ها، توانایی مالی فرد برای پوشش هزینه‌های سفر است. برای هر روز اقامت حدود ۷۰ تا ۱۲۰ یورو در حساب بانکی باید دیده شود.

اسناد شغلی معتبر

پرونده شما باید نشان دهد که در کشور محل زندگی خود:

شغل مشخص

درآمد پایدار

و وابستگی شغلی

دارید.

داشتن بیمه مسافرتی معتبر

بیمه باید سقف حداقل ۳۰ هزار یورو پوشش داشته باشد.

نداشتن سابقه ریجکتی یا مشکلات مهاجرتی

سفارت‌ها سابقه شما را بررسی می‌کنند.

مدارک لازم برای اخذ ویزای شینگن

مدارک براساس نوع ویزا متفاوت است؛ اما لیست کلی شامل:

فرم تکمیل‌شده درخواست ویزا

پاسپورت معتبر با حداقل ۶ ماه اعتبار

دو قطعه عکس بیومتریک

واچر هتل یا دعوت‌نامه

بلیت رفت و برگشت

پرینت ۳ تا ۶ ماه حساب بانکی

مدارک شغلی (گواهی کار، جواز، بیمه و …)

بیمه مسافرتی

این مدارک باید دقیق و بدون نقص ارائه شوند.

مراحل دریافت ویزای شینگن

۱. انتخاب سفارت مناسب

باید از سفارتی اقدام کنید که:

مقصد اصلی سفر شما است یا

اولین کشوری است که وارد آن می‌شوید.

۲. تعیین وقت سفارت

برای بیشتر کشورها، وقت سفارت ازطریق مراکز:

VFS

BLS

CKGS

یا کارگزاری‌های رسمی

گرفته می‌شود.

۳. آماده‌سازی مدارک

یکی از مهم‌ترین مراحل است. کوچک‌ترین اشتباه در مدارک باعث ریجکت می‌شود.

۴. مصاحبه و انگشت‌نگاری

روز مصاحبه باید حضور داشته باشید.

۵. بررسی پرونده و اعلام نتیجه

بین ۱۴ تا ۲۱ روز کاری طول می‌کشد.

دلایل رایج ریجکت شدن ویزای شینگن

۱. مدارک ناقص یا غیرقابل‌اعتماد

پرونده باید ۱۰۰٪ شفاف باشد.

۲. تمکن مالی ناکافی

موجودی حساب باید با تعداد روزهای سفر تطابق داشته باشد.

۳. ابهام در هدف سفر

باید نشان دهید پس از سفر به کشور خود بازمی‌گردید.

۴. سابقه ضعیف سفر

۵. رزروهای فیک یا غیرواقعی

چطور شانس دریافت ویزای شینگن را بالا ببریم؟

برای بالا بردن شانس موفقیت:

مدارک را دقیق آماده کنید.

حساب بانکی را شفاف نگه دارید.

روز مصاحبه با آرامش پاسخ دهید.

از رزروهای واقعی استفاده کنید.

مقصد سفر را منطقی انتخاب کنید.

بسیاری از افراد برای افزایش شانس خود از خدمات تخصصی موسساتی مانند حامی مهاجر استفاده می‌کنند که تجربه بالایی در تهیه پرونده‌های بدون نقص دارند.

هزینه ویزای شینگن

از سال ۲۰۲۴ به بعد:

۹۰ یورو برای بزرگسالان

۴۵ یورو برای کودکان ۶ تا ۱۲ سال

رایگان برای کودکان زیر ۶ سال

این هزینه ممکن است بسته به نوع ویزا یا خدمات کارگزاری کمی بیشتر شود.

سخن پایانی

ویزا شینگن نه‌تنها دروازه‌ای به ۲۷ کشور اروپایی است؛ بلکه تجربه یک سفر بی‌نظیر و چندمقصدی را برای شما فراهم می‌کند. تنها کافیست مدارک خود را دقیق آماده کنید، هدف سفر را شفاف توضیح دهید و قوانین هر سفارت را رعایت کنید.

اگر قصد دارید بدون استرس و با بیشترین شانس موفقیت اقدام کنید، موسسه مهاجرتی حامی مهاجر می‌تواند با تجربه و دقت بالا، مسیر را برای شما بسیار ساده‌تر کنند.

