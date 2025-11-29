نشریه ۳۱۹ «سفیر» با محوریت بانکداری سبز منتشر شد

گفت‌وگوی ویژه با محمد نجف‌زاده؛ «از کاهش مصرف کاغذ تا تأمین مالی انرژی پاک»

در این شماره، گفت‌وگوی ویژه‌ای با محمد نجف‌زاده، عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران منتشر شده است.

نجف‌زاده در این گفت‌وگو با تشریح برنامه‌های بانک در کاهش مصرف کاغذ، توسعه فرایندهای دیجیتال و بهینه‌سازی عملیات داخلی، به نقش بانک در تأمین مالی پروژه‌های انرژی پاک و سازگار با محیط‌زیست پرداخته است.

وی تحول دیجیتال را یکی از مهم‌ترین راهکارهای رسیدن به بانکداری سبز عنوان کرده است.

تحلیل راهبردی حرکت بانک ملی ایران به‌سوی بانکداری سبز

حمیدرضا مختاریان، عضو هیات عامل و معاون برنامه‌ریزی و تحول بانک نیز در یادداشتی اختصاصی، ابعاد حرکت استراتژیک بانک ملی ایران به‌سوی بانکداری سبز را بررسی کرده است.

وی ضمن اشاره به چشم‌انداز تحول‌گرایانه بانک، تأکید کرد که توسعه خدمات غیرحضوری، حذف تدریجی فرایندهای کاغذی، بهبود بهره‌وری انرژی و حمایت از پروژه‌های محیط‌زیستی، بخش مهمی از برنامه تحول بانک است.