نشریه ۳۱۹ «سفیر» با محوریت بانکداری سبز منتشر شد
نشریه داخلی «سفیر» بانک ملی ایران در سیصد و نوزدهمین شماره خود با تمرکز بر اقدامات، برنامهها و دستاوردهای بانک در حوزه بانکداری سبز منتشر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران این شماره با هدف برجستهسازی نقش این بانک در کاهش آثار زیستمحیطی، توسعه خدمات پایدار و حمایت از پروژههای انرژی پاک، مجموعهای از گفتوگوها، گزارشها و یادداشتهای تخصصی را در اختیار مخاطبان قرار میدهد.
گفتوگوی ویژه با محمد نجفزاده؛ «از کاهش مصرف کاغذ تا تأمین مالی انرژی پاک»
در این شماره، گفتوگوی ویژهای با محمد نجفزاده، عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران منتشر شده است.
نجفزاده در این گفتوگو با تشریح برنامههای بانک در کاهش مصرف کاغذ، توسعه فرایندهای دیجیتال و بهینهسازی عملیات داخلی، به نقش بانک در تأمین مالی پروژههای انرژی پاک و سازگار با محیطزیست پرداخته است.
وی تحول دیجیتال را یکی از مهمترین راهکارهای رسیدن به بانکداری سبز عنوان کرده است.
تحلیل راهبردی حرکت بانک ملی ایران بهسوی بانکداری سبز
حمیدرضا مختاریان، عضو هیات عامل و معاون برنامهریزی و تحول بانک نیز در یادداشتی اختصاصی، ابعاد حرکت استراتژیک بانک ملی ایران بهسوی بانکداری سبز را بررسی کرده است.
وی ضمن اشاره به چشمانداز تحولگرایانه بانک، تأکید کرد که توسعه خدمات غیرحضوری، حذف تدریجی فرایندهای کاغذی، بهبود بهرهوری انرژی و حمایت از پروژههای محیطزیستی، بخش مهمی از برنامه تحول بانک است.
بررسی مسیر گذار بانکها به بانکداری سبز
در بخش دیگری از این شماره، مخاطبان میتوانند کزارش ها و مطالب تحلیلی درباره فرایند گذار بانکها به مدل بانکداری سبز در سالهای آینده را مطالعه کنند.
این بخش با مروری بر الگوهای جهانی و تجربه کشورهای پیشرو، ابعاد تحول سبز در نظام بانکی و نقش بانک ملی ایران در این روند را تشریح میکند.
ویژهنامه «فرایند گزیر بانک آینده»
گفتنی است؛ در این شماره از نشریه سفیر ، ویژهنامه اختصاصی فرایند «گزیر بانک آینده» منتشر شده و به نحوه و ضرورت انتقال بانک سابق آینده به بانک ملی ایران پرداخته است.
سخنان محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، فرشاد محمدپور معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی ، غنی آبادی مدیر کل نظارت بانکی بانک مرکزی ، ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی ایران و نظرات نمایندگان مجلس در این ویژه نامه منتشر شده که علاقمندان می توانند با مطالعه این بخش ویژه از ضرورت انتقال بانک آینده به بانک ملی ایران آگاه شوند.