خبر فوری: تغییرات سامانه مودیان در راه است

درست زمانی که حسابداران، مدیران مالی و صاحبان کسب‌وکار تصور می‌کنند با تمام پیچیدگی‌های سامانه مودیان مالیاتی آشنا شده‌اند، بخشنامه‌های جدید، مهلت‌های تعیین‌کننده و تغییرات مالیاتی جدید از راه می‌رسند.

سال ۱۴۰۳ سال پیاده‌سازی و اجرای گسترده بود، اما سال ۱۴۰۴، سال اجرای کامل، نظارت هوشمند و اعمال قوانین جدید است. امروز همگام نبودن با تغییرات سامانه مودیان یک ریسک بزرگ است که مستقیماً بر اعتبار مالیاتی و هزینه‌های شرکت تأثیر می‌گذارد.

در این گزارش، به بررسی مهم‌ترین تغییرات اخیر، مهلت‌های حیاتی و پیش‌بینی‌های قانونی پیش رو می‌پردازیم تا کسب‌وکار شما غافلگیر نشود.

در این راستا داشتن نرم افزار سامانه مودیان معتبر و به‌روز با تغییرات بسیار در همگام شدن سریع شرکت‌ها با این تغییرات تاثیرگذار است.

تغییر در تمدید مهلت اعتبار صورتحساب خارج از سامانه مودیان تا پایان آذر ۱۴۰۴

در یکی از مهم‌ترین و جدیدترین تصمیمات سازمان امور مالیاتی، مهلت پذیرش صورتحساب‌های سنتی (کاغذی یا غیرالکترونیکی) که خارج از سامانه مودیان صادر شده‌اند، بار دیگر تمدید شد.

بر اساس این بخشنامه، مودیان مالیات بر ارزش افزوده می‌توانند اعتبار مالیاتی خریدهای خود را که صورتحساب آن‌ها در سامانه مودیان ثبت نشده است، تا پایان دوره مالیاتی فصل پاییز (پایان آذر ماه ۱۴۰۴) در اظهارنامه خود لحاظ کنند.

این تمدید، یک فرصت تنفس حیاتی برای کسب‌وکارهایی است که هنوز در فرآیند تطبیق کامل با سامانه یا هماهنگی با تامین‌کنندگان خود دچار چالش هستند. با این حال، کارشناسان مالیاتی هشدار می‌دهند که این آخرین فرصت‌ها برای گذار کامل به سیستم یکپارچه است. این مهلت به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا فرآیندهای خود را بازبینی کرده و با انتخاب یک نرم افزار مالی قدرتمند، از آمادگی کامل خود برای پایان این دوره انتقالی اطمینان حاصل کنند.

تغییرات در ثبت معاملات در اظهارنامه

یکی از اساسی‌ترین تغییرات سامانه مودیان، حذف تدریجی و قطعی گزارشات معاملات فصلی (موضوع ماده ۱۶۹ مکرر) به شکل سنتی آن است.

در مدل جدید که در سال ۱۴۰۴ به بلوغ کامل می‌رسد، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده به صورت فزاینده‌ای بر اساس داده‌های ثبت‌شده درون سامانه مودیان ایجاد و پردازش می‌شود.

این تغییر به چه معناست؟ اعتبار مالیاتی (مالیات پرداختی بابت خرید) شما، دیگر بر اساس آنچه شما در اظهارنامه خود وارد می‌کنید پذیرفته نمی‌شود.

این اعتبار اکنون صرفاً بر اساس صورتحساب‌های الکترونیکی نوع اولی پذیرفته می‌شود که فروشندگان شما به نام شما در سامانه مودیان ثبت کرده‌اند و شما آن‌ها را تایید کرده‌اید.

تغییر در بخشودگی جرائم مالیاتی

سازمان امور مالیاتی به منظور تشویق مودیان به پیوستن کامل به سامانه و ارسال صورتحساب‌های معوقه، طرح‌های بخشودگی جرائم را به صورت دوره‌ای اعلام می‌کند.

بر اساس آخرین دستورالعمل‌ها، مودیانی که در مهلت‌های مقرر قانونی (که معمولاً تا پایان دوره‌های مشخصی مانند تیر ماه ۱۴۰۴ تمدید می‌شوند) نسبت به ثبت‌نام و ارسال صورتحساب‌های دوره‌های قبلی (مانند تمام فصول سال ۱۴۰۳) اقدام کنند، می‌توانند مشمول بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم عدم ارسال صورتحساب و سایر جرائم مرتبط با سامانه مودیان برای آن دوره‌ها شوند.

این بخشودگی‌ها آخرین فراخوان برای کسب‌وکارهایی است که هنوز در اجرای کامل تکالیف خود تاخیر داشته‌اند. عدم استفاده از این فرصت‌های بخشودگی، به معنای قطعی شدن جرائم سنگین عدم انطباق پس از پایان مهلت‌های مقرر خواهد بود.

فراخوان مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده

در حالی که کلیه اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) از مدت‌ها قبل ملزم به عضویت بوده‌اند، فرآیند فراخوان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به صورت مرحله‌ای انجام شده است.

فراخوان‌های جدید، باقی‌مانده گروه‌های شغلی، از جمله مشاغل گروه سوم و اصنافی که تا پیش از این در اولویت‌های بعدی قرار داشتند را هدف قرار داده است.

پیام سازمان امور مالیاتی واضح است: تا پایان سال ۱۴۰۴، تقریباً هیچ کسب‌وکار فعال مشمول ارزش افزوده‌ای (اعم از حقیقی و حقوقی) نباید خارج از سامانه مودیان مالیاتی باقی بماند.

تغییر در حد نصاب صدور صورتحساب الکترونیکی

یکی از جزئیات فنی مهم برای کسب‌وکارهای خرده‌فروشی (B2C)، حد نصاب مربوط به صدور صورتحساب نوع سوم (صورتحساب به مصرف‌کننده نهایی) است.

بر اساس قانون، فروشندگان می‌توانند معاملاتی را که مبلغ آن‌ها کمتر از حد نصاب مشخصی است، به صورت تجمیعی در قالب صورتحساب نوع سوم ارسال کنند. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، این حد نصاب معادل پنجاه برابر حد نصاب معاملات کوچک تعیین شده است.

این بدان معناست که اگر مبلغ یک معامله با مصرف‌کننده نهایی از این رقم فراتر رود، فروشنده موظف است صورتحساب را با اطلاعات هویتی خریدار (کد ملی) صادر کند، در غیر این صورت، آن بخش از فروش مشمول اعتبار مالیاتی برای فروشنده نخواهد بود.

تغییرات در راه برای سامانه مودیان

تغییرات سامانه مودیان متوقف نخواهد شد. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ و اظهارنظرهای مقامات سازمان امور مالیاتی، باید منتظر تحولات بیشتری در آینده نزدیک باشیم. این تغییرات احتمالی شامل موارد زیر است:

الگوهای جدید صورتحساب: معرفی الگوهای تخصصی‌تر برای صنایع خاص (مانند بیمه، حمل و نقل، طلا و جواهر) جهت دریافت اطلاعات دقیق‌تر.

معرفی الگوهای تخصصی‌تر برای صنایع خاص (مانند بیمه، حمل و نقل، طلا و جواهر) جهت دریافت اطلاعات دقیق‌تر. اتصال به سیستم بانکی: تقویت ارتباط بین سامانه مودیان و سیستم‌های پرداخت بانکی (شاپرک) برای تطبیق خودکار مبالغ واریزی با صورتحساب‌های صادر شده.

بخشنامه‌های جدید سامانه مودیان

حجم بالای بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌های فنی و اصلاحیه‌های قانونی، پیگیری آموزش تغییرات سامانه مودیان را برای حسابداران و مدیران مالی به یک چالش تمام‌وقت تبدیل کرده است.

یک نرم‌افزار حسابداری که صرفاً قابلیت ارسال صورتحساب را داشته باشد، در مقابل این حجم از تغییرات کافی نیست. کسب‌وکارها امروز به یک شریک فناور نیاز دارند که همواره یک گام جلوتر از قوانین حرکت کند.

اینجاست که اهمیت پیدا کردن بهترین نرم افزار سامانه مودیان مشخص می‌شود.

استفاده از یک نرم افزار مالی هوشمند، تنها راه برای مصون ماندن از جرائم و تمرکز بر رشد کسب‌وکار در این محیط مالیاتی جدید است.

سوالات متداول

سامانه مودیان برای چه کسانی است؟

برای کلیه اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) و اکثر اشخاص حقیقی صاحب شغل (به‌ویژه گروه‌های اول و دوم مالیاتی و مشمولین فراخوان شده گروه سوم).

آیا سامانه مودیان اجباری است؟

بله، برای تمامی مودیانی که توسط سازمان امور مالیاتی فراخوان شده‌اند، ثبت‌نام و صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق قانون، کاملاً اجباری است.

جرائم سامانه مودیان کدام موارد است؟

شامل جریمه عدم ثبت‌نام، جریمه عدم صدور صورتحساب (معادل ۱۰٪ مبلغ فروش)، جریمه عدم اعلام حافظه مالیاتی و... که منجر به محرومیت از معافیت‌ها و بخشودگی‌ها نیز می‌شود.

چه کسانی از سامانه مودیان معاف هستند؟

معافیت مطلق وجود ندارد. اما اشخاص حقیقی گروه سوم که هنوز فراخوان نشده‌اند و برخی مشاغل خاص (مانند کشاورزی سنتی) فعلاً از الزامات صدور صورتحساب نوع ۱ و ۲ معاف هستند.

سامانه مودیان از چه تاریخی اجباری شده است؟

فرآیند اجباری شدن از اواخر سال ۱۴۰۱ آغاز و به صورت فازبندی تا پایان سال ۱۴۰۳ برای اکثر گروه‌ها اجرایی شد. سال ۱۴۰۴، سال اجرای کامل و نظارت بر انطباق است.

آیا نرم افزار مودیان به روز برای فروشگاه‌داران نیز وجود دارد؟

بله، اگر نرم افزار فروشگاهی دشت را انتخاب کنید، سامانه مودیان مالیاتی معتمد سازمان و به‌روز با قوانین را نیز خواهید داشت.

