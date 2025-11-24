خبرگزاری کار ایران
حساب وکالتی بانک رفاه کارگران؛ مسیر سریع ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی

مشتریان بانک رفاه کارگران می‌توانند به صورت غیرحضوری و یا از طریق مراجعه به شعب این بانک، نسبت به وکالتی کردن حساب‌های خود اقدام و در دور جدید ثبت‌نام و عرضه خودرو‌های وارداتی شرکت کنند.

 

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، مشتریان علاقه‌مند به شرکت در این طرح تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه 9 آذر ماه ماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه محور به آدرسhttps://www.mehvar.rb24.ir یا مراجعه حضوری به شعب این بانک در سراسر کشور (با رعایت حداقل مانده حساب ۵ میلیارد ریال)، نسبت به وکالتی کردن حساب‌های خود اقدام و در این طرح شرکت کنند. 

شایان ذکر است، استفاده از سامانه‌های فرا رفاه و رفاه‌پلاس موبایل بانک رفاه و سایت بانک رفاه کارگران، دیگر روش‌های غیرحضوری است که مشتریان این بانک می‌توانند از طریق آنها نسبت به وکالتی کردن حساب‌های خود و شرکت در این طرح اقدام کنند.

مشتریان بانک رفاه کارگران می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این طرح و نحوه شرکت در آن، به شعب این بانک در سراسر کشور مراجعه و یا با مرکز ارتباط با مشتریان بانک (فراد) به شماره ۸۵۲۵ – ۰۲۱ تماس حاصل و نسبت به وکالتی کردن حساب‌های خود اقدام کنند.

