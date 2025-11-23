ارایه کامل خدمات کالابرگ الکترونیکی به مشمولان در اپلیکیشن بله

در کنار آن، بازوی پشتیبانی کالابرگ با آدرس ble.ir/Fcssupport1463_bot به شکل شبانه‌روزی به سوالات مردم درباره نحوه استفاده از اعتبار، زمان تخصیص، کالاهای مشمول و دیگر موضوعات مرتبط پاسخ می‌دهد؛ به‌طوریکه روزانه بیش از پنج هزار پرسش از سوی این بازو پاسخ داده می‌شود.

تاکنون بیش از ۱۰ میلیون نفر از خدمات کالابرگ در اپلیکیشن بله استفاده کرده‌اند و ۳ میلیون کاربر نیز احراز هویت خود را در این بستر انجام داده‌اند. احراز هویت به کاربران این امکان را می‌دهد که اطلاعیه‌های مربوط به زمان واریز اعتبار و سایر تغییرات طرح را به صورت مستقیم و به‌موقع دریافت کنند.

از سوی دیگر در پاسخ به درخواست گسترده مردم برای آگاهی از وضعیت دهک‌بندی، قابلیت استعلام دهک یارانه‌ای نیز به بازوی خدماتی کالابرگ افزوده شده است.

همچنین شبکه اعتبار ملی اعلام کرد که استعلام کالابرگ الکترونیکی در حال حاضر برای دهک‌های یک تا هفت فعال در پیام رسان بله است.

بازوی کالابرگ در ماه‌های اخیر بازطراحی شده تا استفاده از آن برای کاربران ساده‌تر و روند استعلام‌ها با سرعت بیشتری انجام شود. بهبود تجربه کاربری، کاهش مراحل بررسی اطلاعات و سهولت دسترسی به خدمات از جمله اهداف این بازطراحی بوده است.

اطلاعیه‌های رسمی و آخرین اخبار مربوط به طرح نیز از طریق کانال کالابرگ در بله با نشانی ble.ir/kalabarg منتشر می‌شود؛ کانالی که به عنوان مرجع معتبر اطلاع‌رسانی از سوی شبکه اعتبار ملی تایید شده است.

گفتنی است؛ ارائه خدمات کالابرگ در اپلیکیشن بله، باعث کاهش مراجعات حضوری و سرعت‌بخشی به فرآیند اطلاع‌رسانی، افزایش شفافیت، کاهش ابهام در دهک‌بندی و ارتقای رضایت عمومی شده است.

کاربران می‌توانند با جست‌وجوی عبارت «کالابرگ» در بخش کانال‌ها و بازوهای بله، به خدمات مورد نیاز خود دسترسی فوری داشته باشند.