خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ارایه کامل خدمات کالابرگ الکترونیکی به مشمولان در اپلیکیشن بله

ارایه کامل خدمات کالابرگ الکترونیکی به مشمولان در اپلیکیشن بله
کد خبر : 1718024
لینک کوتاه کپی شد.

اپلیکیشن «بله» به‌عنوان بستر رسمی شبکه اعتبار ملی، تمامی خدمات طرح کالابرگ الکترونیکی، شامل بررسی مشمولیت، مشاهده مانده اعتبار، استعلام دهک و پشتیبانی را بصورت یکپارچه در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، بازوی رسمی کالابرگ در بله از طریق نشانی ble.ir/6369 فعال است و کاربران با ورود به آن می‌توانند وضعیت بهره‌مندی از طرح و میزان اعتبار باقی‌مانده خود را مشاهده کنند. 

در کنار آن، بازوی پشتیبانی کالابرگ با آدرس ble.ir/Fcssupport1463_bot به شکل شبانه‌روزی به سوالات مردم درباره نحوه استفاده از اعتبار، زمان تخصیص، کالاهای مشمول و دیگر موضوعات مرتبط پاسخ می‌دهد؛ به‌طوریکه روزانه بیش از پنج هزار پرسش از سوی این بازو پاسخ داده می‌شود.

تاکنون بیش از ۱۰ میلیون نفر از خدمات کالابرگ در اپلیکیشن بله استفاده کرده‌اند و ۳ میلیون کاربر نیز احراز هویت خود را در این بستر انجام داده‌اند. احراز هویت به کاربران این امکان را می‌دهد که اطلاعیه‌های مربوط به زمان واریز اعتبار و سایر تغییرات طرح را به صورت مستقیم و به‌موقع دریافت کنند.

از سوی دیگر در پاسخ به درخواست گسترده مردم برای آگاهی از وضعیت دهک‌بندی، قابلیت استعلام دهک یارانه‌ای نیز به بازوی خدماتی کالابرگ افزوده شده است.

 همچنین شبکه اعتبار ملی اعلام کرد که استعلام کالابرگ الکترونیکی در حال حاضر برای دهک‌های یک تا هفت فعال در پیام رسان بله است.

بازوی کالابرگ در ماه‌های اخیر بازطراحی شده تا استفاده از آن برای کاربران ساده‌تر و روند استعلام‌ها با سرعت بیشتری انجام شود. بهبود تجربه کاربری، کاهش مراحل بررسی اطلاعات و سهولت دسترسی به خدمات از جمله اهداف این بازطراحی بوده است.

اطلاعیه‌های رسمی و آخرین اخبار مربوط به طرح نیز از طریق کانال کالابرگ در بله با نشانی ble.ir/kalabarg منتشر می‌شود؛ کانالی که به عنوان مرجع معتبر اطلاع‌رسانی از سوی شبکه اعتبار ملی تایید شده است.

گفتنی است؛ ارائه خدمات کالابرگ در اپلیکیشن بله، باعث کاهش مراجعات حضوری و سرعت‌بخشی به فرآیند اطلاع‌رسانی، افزایش شفافیت، کاهش ابهام در دهک‌بندی و ارتقای رضایت عمومی شده است. 

کاربران می‌توانند با جست‌وجوی عبارت «کالابرگ» در بخش کانال‌ها و بازوهای بله، به خدمات مورد نیاز خود دسترسی فوری داشته باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب