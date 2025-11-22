ابزارهای نوین تامین مالی در خدمت صنعت متالورژی

مدیرعامل بانک رفاه کارگران، اوراق گواهی سپرده خاص، فکتورینگ، کارت رفاهی، برات الکترونیک را از جمله این ابزارها برشمرد و گفت: بانک رفاه کارگران آمادگی دارد با استفاده از این ابزارها نسبت به تامین منابع مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌های شرکت (در فضایی رقابتی با سایر بانک‌ها) اقدام کند.

وی به سامانه تامین مالی زنجیره‌ای (SCF) بانک رفاه کارگران اشاره کرد و گفت: این سامانه در راستای تسریع و تسهیل فرآیند تامین مالی واحدهای تولیدی راه‌اندازی شده است و کاملا منطبق بر ضوابط و مقررات بانک مرکزی فعالیت می‌کند. می‌توانیم از طریق این سامانه نسبت به ثبت درخواست صدور برات الکترونیک، اوراق گام و ... و پیگیری تمامی فرآیندهای مرتبط برای شرکت اقدام کنیم.

دکتر للـه‌گانی با بیان اینکه بانک رفاه کارگران بانک عامل صندوق توسعه ملی است گفت: می‌توانیم از طریق منابع این صندوق نزد بانک، نیازهای ارزی شرکت فولاد خوزستان را برطرف کنیم.

مهندس ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان نیز طی سخنانی در این نشست گزارشی از مهم‌ترین اقدامات و فعالیت‌های این شرکت ارائه کرد و گفت: بانک رفاه کارگران از بانک‌های پیشرو کشور در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شود و امیدواریم با توسعه همکاری‌های متقابل از حمایت‌های بانک بیش از گذشته بهره‌مند شویم.

مهندس ابراهیمی تصریح کرد: شرکت فولاد خوزستان در راستای توسعه فعالیت‌های خود، طرح‌های مختلفی پیش‌بینی کرده است که برای اجرای آنها نیازمند حمایت‌های بانک رفاه کارگران هستیم.

لازم به ذکر است، دکتر للـه‌گانی به همراه جمعی از معاونان و مدیران بانک رفاه کارگران در ادامه از بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی متالورژی بازدید و در گفت‌وگو با مدیران عالی برخی از هلدینگ‌ها و مجموعه‌های حاضر در این نمایشگاه، خدمات و محصولات این بانک به منظور حمایت از بنگاه‌های اقتصادی را تشریح کرد.