تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بانک تجارت به بیش از20 همت بالغ شد

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، این بانک در راستای حمایت از تشکیل و تحکیم بنیان خانواده، از ابتدای سال 1404 تا پایان آبان ماه 51 هزار و 775 فقره تسهیلات ازدواج به ارزش 174 هزار و 356 میلیارد ریال پرداخت کرده است.

این آمار چشمگیر نشان‌دهنده نقش سازنده بانک تجارت در تسهیل شروع زندگی مشترک جوانان و کاهش دغدغه‌های مالی و اجتماعی خانواده‌های ایرانی است.

بانک تجارت علاوه بر این، در اعطای تسهیلات فرزندآوری نیز حضور پررنگی داشته و از ابتدای سال تا پایان آبان ماه 34هزار و 336 فقره تسهیلات به ارزش 31هزار و 310 میلیارد ریال پرداخت کرده که نشان دهنده اهتمام جدی این بانک در حمایت از سیاست‌های کلان کشوردر زمینه جوانی جمعیت است.

اقدامات صورت گرفته از سوی بانک تجارت حاکی از این است که این مجموعه، فراتر از یک نهاد مالی، در مقام نهادی مسئول، توجه ویژه‌ای به آینده نسل جوان و رفاه خانواده‌های ایرانی دارد و با استمرار این نوع حمایت‌ها، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از پیشروترین بانک‌های کشور در حوزه خدمات اجتماعی و حمایتی، تثبیت و اعتماد هزاران خانواده ایرانی را به خود معطوف کرده است.