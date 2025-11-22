به گزارش روابط‌عمومی بانک پاسارگاد، این پروژه عظیم ملی، از طرح‌های شاخص بانک پاسارگاد در حوزه مسئولیت اجتماعی است که در جهت توسعه زیرساخت‌های درمانی کشور توسط شرکت مادر تخصصی «نسیم سلامت پاسارگاد» اجرا می‌شود.

بیمارستان ۱۰۰۰ تخت‌خوابی قزوین با هدف توسعه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی، ارتقای سطح سلامت عمومی و افزایش عدالت درمانی در استان آغاز شده است. طراحی و ساخت این مجموعه بر پایه استانداردهای بین‌المللی انجام می‌شود و تکمیل آن نقشی مهم در بهبود ظرفیت درمانی منطقه خواهد داشت. بانک پاسارگاد تاکنون در قالب برنامه گسترده احداث مراکز درمانی، بیش از ۷۰۰۰ تخت بستری را در کشور در برنامه یا در دست اجرا دارد و کلنگ‌زنی بیمارستان قزوین نیز در تداوم این مسیر و با هدف همراهی با سیاست‌های کلان نظام سلامت کشور انجام شده است. هلدینگ نسیم سلامت پاسارگاد به‌عنوان بازوی اجرایی بانک در توسعه زیرساخت‌های درمانی، با اتکا به دانش متخصصان ایرانی، اجرای این پروژه را در راستای برنامه‌‌های دولت محترم دنبال می‌کند.

