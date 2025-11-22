پیش فروش محصولات کرمان موتور با موعد تحویل خرداد 1405

بر اساس شرایط اعلام شده توسط شرکت، سود مشارکت مطابق با مصوبات شورای رقابت و سود انصراف 24 درصد اعلام شد.

خودروی KMC EAGLE با پیش پرداخت 650 میلیون تومان و خودروهای کی‌ام‌سی X5 و J7 با قیمت یک میلیارد و 100 میلیون تومان عرضه می‌شوند. پیش پرداخت پیکاپ KMC T9 نیز یک میلیارد و 500 میلیون تومان است که این پیکاپ محبوب کرمان موتور با رنگ‌های سفید، مشکی، خاکستری طوسی روشن متالیک، قرمز و آبی زنگاری عرضه می‌شود.

متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت در این شرایط پیش فروش کرمان موتور به نشانی kermanmotor.com/sale/sale-list مراجعه کنند.

انتهای پیام/