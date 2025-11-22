خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیش فروش محصولات کرمان موتور با موعد تحویل خرداد 1405

پیش فروش محصولات کرمان موتور با موعد تحویل خرداد 1405
کد خبر : 1717606
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت کرمان موتور شرایط پیش فروش جدید محصولات خود را با موعد تحویل خرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد. این طرح شامل خودروهای کی‌ام‌سی ایگل، X5، J7 و پیکاپ KMC T9 است که از اول آذر ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.

بر اساس شرایط اعلام شده توسط شرکت، سود مشارکت مطابق با مصوبات شورای رقابت و سود انصراف 24 درصد اعلام شد.

خودروی KMC EAGLE با پیش پرداخت 650 میلیون تومان و خودروهای کی‌ام‌سی X5 و J7 با قیمت یک میلیارد و 100 میلیون تومان عرضه می‌شوند. پیش پرداخت پیکاپ KMC T9 نیز یک میلیارد و 500 میلیون تومان است که این پیکاپ محبوب کرمان موتور با رنگ‌های سفید، مشکی، خاکستری طوسی روشن متالیک، قرمز و آبی زنگاری عرضه می‌شود.

متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت در این شرایط پیش فروش کرمان موتور به نشانی  kermanmotor.com/sale/sale-list مراجعه کنند.

پیش فروش محصولات کرمان موتور با موعد تحویل خرداد 1405

پیش فروش محصولات کرمان موتور با موعد تحویل خرداد 1405

پیش فروش محصولات کرمان موتور با موعد تحویل خرداد 1405

پیش فروش محصولات کرمان موتور با موعد تحویل خرداد 1405

پیش فروش محصولات کرمان موتور با موعد تحویل خرداد 1405

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب