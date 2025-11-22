پیش فروش محصولات کرمان موتور با موعد تحویل خرداد 1405
شرکت کرمان موتور شرایط پیش فروش جدید محصولات خود را با موعد تحویل خرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد. این طرح شامل خودروهای کیامسی ایگل، X5، J7 و پیکاپ KMC T9 است که از اول آذر ۱۴۰۴ آغاز میشود.
بر اساس شرایط اعلام شده توسط شرکت، سود مشارکت مطابق با مصوبات شورای رقابت و سود انصراف 24 درصد اعلام شد.
خودروی KMC EAGLE با پیش پرداخت 650 میلیون تومان و خودروهای کیامسی X5 و J7 با قیمت یک میلیارد و 100 میلیون تومان عرضه میشوند. پیش پرداخت پیکاپ KMC T9 نیز یک میلیارد و 500 میلیون تومان است که این پیکاپ محبوب کرمان موتور با رنگهای سفید، مشکی، خاکستری طوسی روشن متالیک، قرمز و آبی زنگاری عرضه میشود.
متقاضیان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت در این شرایط پیش فروش کرمان موتور به نشانی kermanmotor.com/sale/sale-list مراجعه کنند.