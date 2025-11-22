به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی هلدینگ «ومعادن»؛ هم‌زمان با آغاز به کار بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی ایران متالورژی (متافو)، هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات به‌همراه ۱۶ شرکت زیرمجموعه خود، حضور منسجمی را در این رویداد تخصصی رقم زد.

این نمایشگاه از تاریخ ۲۹ آبان تا ۲ آذرماه در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود و از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ میزبان متخصصان، فعالان صنعتی و مهمانان داخلی و خارجی است.

در نخستین روز از این نمایشگاه، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و مجموعۀ شرکت‌های تابعه، با ارائه دستاوردها و برنامه‌های توسعه‌ای، جایگاه ویژه‌ای در سالن‌های تخصصی به خود اختصاص دادند.

دکتر اتابک وزیر صنعت معدن و تجارت نیز از غرفه ومعادن بازدید کرد. در این بازدید دکتر مهرانی، معاون اقتصادی هلدینگ ومعادن توضیحاتی را در خصوص وضعیت پیشرفت پروژه‌های متعدد مجموعه و گستره اکتشافات انجام شده ارائه دادند.

شرکت‌های زیرمجموعه حاضر در نمایشگاه عبارتند از:

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام)

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

شرکت پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه

شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان

شرکت صنایع فولاد کردستان

مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل

شرکت مدیریت بین‌المللی همراه (هیمکو)

شرکت فولاد اقلید پارس

شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا

شرکت معدن‌کار باختر

شرکت یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه

شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران

شرکت توسعه معادن و صنایع مس جانجا

شرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا

شرکت کک طبس

شرکت بین‌المللی مهندسی ایران ـ ایریتک

حضور یکپارچه و هدفمند این شرکت‌ها در متافو ۱۴۰۴، مجموعه‌ای جامع از ظرفیت‌های زنجیره معدن تا فولاد را در معرض دید فعالان صنعت قرار داده و فرصت مناسبی برای معرفی طرح‌های توسعه‌ای، مذاکره با سرمایه‌گذاران، تبادل تجربه و گسترش همکاری‌های جدید ایجاد کرده است.

گفتنی است این رویداد تا ۲ آذرماه ادامه دارد و غرفۀ هلدینگ «ومعادن» و شرکت‌های زیرمجموعه آن در تمامی روزهای برگزاری، میزبان بازدیدکنندگان و علاقمندان خواهد بود.

