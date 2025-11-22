خبرگزاری کار ایران
معرفی دستاوردهای توسعه‌ای «ومعادن» در نخستین روز متافو ۱۴۰۴ / ارائه گزارش پیشرفت پروژه‌ها به وزیر صمت
هم‌زمان با آغاز به کار بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی ایران متالورژی (متافو)، هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات به‌همراه ۱۶ شرکت زیرمجموعه خود، حضور منسجمی را در این رویداد تخصصی رقم زد. این نمایشگاه از تاریخ ۲۹ آبان تا ۲ آذرماه در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود و از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ میزبان متخصصان، فعالان صنعتی و مهمانان داخلی و خارجی است.

در نخستین روز از این نمایشگاه، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و مجموعۀ شرکت‌های تابعه، با ارائه دستاوردها و برنامه‌های توسعه‌ای، جایگاه ویژه‌ای در سالن‌های تخصصی به خود اختصاص دادند.

دکتر اتابک وزیر صنعت معدن و تجارت نیز از غرفه ومعادن بازدید کرد. در این بازدید دکتر مهرانی، معاون اقتصادی هلدینگ ومعادن توضیحاتی را در خصوص وضعیت پیشرفت پروژه‌های متعدد مجموعه و گستره اکتشافات انجام شده ارائه دادند.

شرکت‌های زیرمجموعه حاضر در نمایشگاه عبارتند از:

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام)
شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)
شرکت پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه
شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان
شرکت صنایع فولاد کردستان
مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل
شرکت مدیریت بین‌المللی همراه (هیمکو)
شرکت فولاد اقلید پارس
شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا
شرکت معدن‌کار باختر
شرکت یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه
شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران
شرکت توسعه معادن و صنایع مس جانجا
شرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا
شرکت کک طبس
شرکت بین‌المللی مهندسی ایران ـ ایریتک

حضور یکپارچه و هدفمند این شرکت‌ها در متافو ۱۴۰۴، مجموعه‌ای جامع از ظرفیت‌های زنجیره معدن تا فولاد را در معرض دید فعالان صنعت قرار داده و فرصت مناسبی برای معرفی طرح‌های توسعه‌ای، مذاکره با سرمایه‌گذاران، تبادل تجربه و گسترش همکاری‌های جدید ایجاد کرده است.

گفتنی است این رویداد تا ۲ آذرماه ادامه دارد و غرفۀ هلدینگ «ومعادن» و شرکت‌های زیرمجموعه آن در تمامی روزهای برگزاری، میزبان بازدیدکنندگان و علاقمندان خواهد بود.

 
 

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
