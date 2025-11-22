به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات؛ در دومین روز از نمایشگاه بین‌المللی ایران‌متافو مجموعه‌ای از مذاکرات تخصصی، امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری و عقد قراردادهای کاری در برخی شرکت‌های زیرمجموعۀ «ومعادن» انجام شد؛ اقداماتی که محور اصلی آن تقویت پیوندهای تجاری، توسعه همکاری‌های معدنی، فنی و مهندسی و پیشبرد برنامه‌های راهبردی این هلدینگ است.

در این رویداد تخصصی، ۱۶ شرکت زیرمجموعۀ هلدینگ «ومعادن» در حوزه‌های اکتشاف، استخراج، بازرگانی، انرژی، فولادسازی و خدمات مهندسی در قالب یک غرفه واحد حضور دارند:

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام)

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

شرکت پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه

شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان

شرکت صنایع فولاد کردستان

مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل

شرکت مدیریت بین‌المللی همراه (هیمکو)

شرکت فولاد اقلید پارس

شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا

شرکت معدن‌کار باختر

شرکت یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه

شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران

شرکت توسعه معادن و صنایع مس جانجا

شرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا

شرکت کک طبس

شرکت بین‌المللی مهندسی ایران ـ ایریتک

حضور یکپارچه این شرکت‌ها، تصویر روشنی از توانمندی‌های گستردۀ هلدینگ «ومعادن» را پیش چشم فعالان صنعت قرار داده است؛ از مراحل اکتشاف و استخراج تا فرآوری، تولید فولاد، تأمین انرژی، مدیریت پروژه‌های مهندسی و بازرگانی مواد معدنی. این هم‌افزایی زمینه را برای ارائه طرح‌های توسعه‌ای، جذب سرمایه‌گذاران جدید، تبادل دانش و ایجاد همکاری‌های تازه فراهم کرده است.

گفتنی است نمایشگاه ایران‌متافو که از ۲۹ آبان آغاز شده و تا ۲ آذرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران ادامه دارد، از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ میزبان مدیران صنعتی، متخصصان، فعالان اقتصادی و هیئت‌های تجاری داخلی و خارجی است.