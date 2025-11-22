خبرگزاری کار ایران
حضور منسجم مجموعه‌ شرکت‌های گروه (ومعادن) در متافو

حضور منسجم مجموعه‌ شرکت‌های گروه (ومعادن) در متافو
در دومین روز از نمایشگاه بین‌المللی ایران‌متافو مجموعه‌ای از مذاکرات تخصصی، امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری و عقد قراردادهای کاری در برخی شرکت‌های زیرمجموعۀ «ومعادن» انجام شد؛ اقداماتی که محور اصلی آن تقویت پیوندهای تجاری، توسعه همکاری‌های معدنی، فنی و مهندسی و پیشبرد برنامه‌های راهبردی این هلدینگ است.

در این رویداد تخصصی، ۱۶ شرکت زیرمجموعۀ هلدینگ «ومعادن» در حوزه‌های اکتشاف، استخراج، بازرگانی، انرژی، فولادسازی و خدمات مهندسی در قالب یک غرفه واحد حضور دارند:

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام)
شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)
شرکت پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه
شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان
شرکت صنایع فولاد کردستان
مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل
شرکت مدیریت بین‌المللی همراه (هیمکو)
شرکت فولاد اقلید پارس
شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا
شرکت معدن‌کار باختر
شرکت یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه
شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران
شرکت توسعه معادن و صنایع مس جانجا
شرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا
شرکت کک طبس
شرکت بین‌المللی مهندسی ایران ـ ایریتک

حضور یکپارچه این شرکت‌ها، تصویر روشنی از توانمندی‌های گستردۀ هلدینگ «ومعادن» را پیش چشم فعالان صنعت قرار داده است؛ از مراحل اکتشاف و استخراج تا فرآوری، تولید فولاد، تأمین انرژی، مدیریت پروژه‌های مهندسی و بازرگانی مواد معدنی. این هم‌افزایی زمینه را برای ارائه طرح‌های توسعه‌ای، جذب سرمایه‌گذاران جدید، تبادل دانش و ایجاد همکاری‌های تازه فراهم کرده است.

گفتنی است نمایشگاه ایران‌متافو که از ۲۹ آبان آغاز شده و تا ۲ آذرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران ادامه دارد، از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ میزبان مدیران صنعتی، متخصصان، فعالان اقتصادی و هیئت‌های تجاری داخلی و خارجی است.

 
 
 
درب ضد حریق امیردرب