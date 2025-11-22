رشد چشمگیر 118 درصدی سودآوری شرکت های تابعه هلدینگ سرمایه گذاری فرهنگیان در سال ۱۴۰۴

این دستاورد حاصل افزایش نظارت ها، اجرای ارزیابی های دوره ای و به کارگیری بیش از ۴۰ شاخص عملکردی در مدلهای ارزیابی گروه بوده است. با اجرای این سازوکار، عملکرد شرکت های زیرمجموعه به صورت فصلی، سالانه و در مقایسه با اهداف برنامه ای پایش و تحلیل شده است.

همه شرکت های تابعه در مسیر سودآوری

در نتیجه این اقدامات، تمامی شرکت های تابعه در سال ۱۴۰۴ سودده شده اند و سهم سود هلدینگ از عملکرد شرکت های زیرمجموعه رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. این موفقیت بیانگر کارآمدی نظام ارزیابی و نظارت مستمر بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت ها در طول سال و به صورت مستمراست که نقش اعضای هیئت مدیره، مدیران و کارکنان شرکت های تابعه در این رشد چشمگیر قابل تحسین است.

بودجه ۱۴۰۵؛ استمرار روند رشد

بر اساس برنامه مصوب، بودجه سال ۱۴۰۵ با هدف افزایش ۵۸ درصدی مجموع سود خالص شرکت های تابعه نسبت به سال ۱۴۰۴ تدوین شده است. بر این اساس، سود تجمیعی شرکتهای تابعه در سال آینده 3.527 میلیارد تومان پیشبینی شده که نشان دهنده استمرار روند صعودی و چشم انداز مثبت فعالیت های اقتصادی گروه به شمار می آید.