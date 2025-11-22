خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رشد چشمگیر 118 درصدی سودآوری شرکت های تابعه هلدینگ سرمایه گذاری فرهنگیان در سال ۱۴۰۴

رشد چشمگیر 118 درصدی سودآوری شرکت های تابعه هلدینگ سرمایه گذاری فرهنگیان در سال ۱۴۰۴
کد خبر : 1717568
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ سرمایه گذاری فرهنگیان؛ بر اساس گزارش عملکرد مالی، مجموع سود خالص شرکت های تابعه گروه در سال ۱۴۰۴ به ۲,۲3۰ میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال ۱۴۰3 با سود ۱,۰۲۱ میلیارد تومان نشان دهنده رشد چشمگیر ۱۱۸ درصدی است.

این دستاورد حاصل افزایش نظارت ها، اجرای ارزیابی های دوره ای و به کارگیری بیش از ۴۰ شاخص عملکردی در مدلهای ارزیابی گروه بوده است. با اجرای این سازوکار، عملکرد شرکت های زیرمجموعه به صورت فصلی، سالانه و در مقایسه با اهداف برنامه ای پایش و تحلیل شده است.

همه شرکت های تابعه در مسیر سودآوری

در نتیجه این اقدامات، تمامی شرکت های تابعه در سال ۱۴۰۴ سودده شده اند و سهم سود هلدینگ از عملکرد شرکت های زیرمجموعه رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. این موفقیت بیانگر کارآمدی نظام ارزیابی و نظارت مستمر بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت ها در طول سال و به صورت مستمراست که نقش اعضای هیئت مدیره، مدیران و کارکنان شرکت های تابعه در این رشد چشمگیر قابل تحسین است.
بودجه ۱۴۰۵؛ استمرار روند رشد
بر اساس برنامه مصوب، بودجه سال ۱۴۰۵ با هدف افزایش ۵۸ درصدی مجموع سود خالص شرکت های تابعه نسبت به سال ۱۴۰۴ تدوین شده است. بر این اساس، سود تجمیعی شرکتهای تابعه در سال آینده 3.527 میلیارد تومان پیشبینی شده که نشان دهنده استمرار روند صعودی و چشم انداز مثبت فعالیت های اقتصادی گروه به شمار می آید.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب