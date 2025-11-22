شروع صادرات با برند فولاد سبا/ هوشمندسازی و دیجیتالی شدن فرآیندها

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در گروه فولاد مبارکه و حمایت‌های صورت گرفته، همکاران ما در سبا توانستند عملکردی فراتر از برنامه مصوب ارائه دهند. پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال حتی از ظرفیت اسمی مجتمع نیز عبور کنیم.

مدیرعامل فولاد سبا درباره برنامه‌های این شرکت، در خصوص شش جهت‌گیری گروه فولاد مبارکه اظهار کرد: چندین پروژه هوشمندسازی در ماه‌های اخیر به بهره‌برداری رسیده و هفت پروژه دیگر نیز در آستانه افتتاح قرار دارد. از این میان، سه پروژه مرتبط با تحول دیجیتال و هوشمندسازی کامل تجهیزات است. از جمله اقدامات مهم، هوشمندسازی کامل کوره آهن اسفنجی و مکانیزه شدن سیستم چرخش و گردش پاتیل است که اکنون کنترل فرآیندها را به‌صورت دیجیتالی و هوشمند انجام می‌دهد.

وی گفت: پکیج کامل پروژه‌های توسعه‌ای و هوشمندسازی آماده شده و به‌زودی با حضور مدیران ارشد افتتاح خواهد شد. این پروژه‌ها از ارتقای ظرفیت انبارش مواد تا دیجیتالی‌سازی فرآیندها و تجهیزات را شامل می‌شود.

خوشدل‌پور در تشریح وضعیت استقلال سازمانی فولاد سبا اظهار داشت: در جریان فرآیند استقلال شرکت، بخش عمده‌ای از زیرساخت‌ها تکمیل شد. سایت‌های سازمان الکترونیک و CRM به‌طور کامل مستقل شده و فعالیت واحدهای مختلف بر بسترهای جدید آغاز شده است.

وی با اشاره به نخستین صورت‌های مالی مستقل شرکت گفت: در شش‌ماهه اول سال، نخستین گزارش مالی فولاد و نورد سبا تدوین و حسابرسی شد که نشان‌دهنده سودآوری قابل توجه با حاشیه سود مناسب است. این دستاورد اثبات می‌کند که سبا در مسیر تبدیل شدن به یک بنگاه اقتصادی توانمند و مستقل گام برداشته است.

مدیرعامل فولاد و نورد سبا همچنین از آغاز صادرات با برند مستقل سبا خبر داد و افزود: در شش ماه نخست، صادرات با نام خود سبا آغاز شد و برای نیمه دوم سال نیز برنامه‌ریزی گسترده‌تری انجام شده، به‌ویژه برای تولید گریدهایی با ضخامت کمتر و ویژگی‌های خاص که مناسب بازارهای صادراتی هستند.

