به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، اهداف پروژه‌های فولاد مبارکه بر اساس برنامه هفتم توسعه کشور و سیاست‌های اقتصاد چرخشی تعریف می‌شود و دستیابی به تأمین پایدار، اقتصادی و با کیفیت، محور اصلی این اهداف است. معاونت طرح و توسعه در کنار معاونت خرید پروژه‌ها، اجرای طرح‌های توسعه‌ای را با محوریت بومی‌سازی و با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان پیش می‌برد تا پروژه‌ها با بالاترین کیفیت اجرا شوند.

مدیریت پروژه یک استاندارد جهانی است اما فولاد مبارکه آن را متناسب با فرهنگ سازمانی خود تیلور کرده و به مدل بومی‌شده‌ای برای اجرای پروژه‌های بزرگ دست یافته است. شرکت‌های دانش‌بنیان در فرآیندهای مهندسی، ساخت و تأمین قطعات یدکی نقش کلیدی دارند و بومی‌سازی پروژه‌ها بدون حضور آن‌ها کامل نمی‌شود. هوشمندسازی فرآیندهای اجرایی، کنترل و مدیریت پروژه‌ها موجب افزایش کیفیت، کاهش خطا و ارتقای بهره‌وری شده و یکی از محورهای اصلی توسعه آینده فولاد مبارکه است.

انتهای پیام/