جلیل نصر، مدیر برنامهریزی و پشتیبانی توسعه گروه فولاد مبارکه:
گسترش بومیسازی در گروه فولاد مبارکه؛ از قطعات تا پروژهها
بومیسازی در ابتدا از قطعات یدکی آغاز شد و بهتدریج به تجهیزات، فرآیندها و نهایتاً اجرای کامل پروژهها گسترش پیدا کرد. در حال حاضر پروژهها در فولاد مبارکه بهصورت EPC یا PC اجرا میشوند و بومیسازی در بخشهای مهندسی، تدارکات و اجرا اثر مستقیم گذاشته است. اینکه در بخش مهندسی از چه فناوریهایی و از چه شرکتهای داخلی استفاده کنیم و در بخش تأمین، کدام وندورها را انتخاب کنیم، همه تحت تأثیر بومیسازی است. برخی پروژهها که پیشتر با شرکتهای آلمانی اجرا میشد، اکنون بهطور کامل در داخل کشور و با توان شرکتهای مهندسی ایرانی انجام میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، اهداف پروژههای فولاد مبارکه بر اساس برنامه هفتم توسعه کشور و سیاستهای اقتصاد چرخشی تعریف میشود و دستیابی به تأمین پایدار، اقتصادی و با کیفیت، محور اصلی این اهداف است. معاونت طرح و توسعه در کنار معاونت خرید پروژهها، اجرای طرحهای توسعهای را با محوریت بومیسازی و با همکاری شرکتهای دانشبنیان پیش میبرد تا پروژهها با بالاترین کیفیت اجرا شوند.
مدیریت پروژه یک استاندارد جهانی است اما فولاد مبارکه آن را متناسب با فرهنگ سازمانی خود تیلور کرده و به مدل بومیشدهای برای اجرای پروژههای بزرگ دست یافته است. شرکتهای دانشبنیان در فرآیندهای مهندسی، ساخت و تأمین قطعات یدکی نقش کلیدی دارند و بومیسازی پروژهها بدون حضور آنها کامل نمیشود. هوشمندسازی فرآیندهای اجرایی، کنترل و مدیریت پروژهها موجب افزایش کیفیت، کاهش خطا و ارتقای بهرهوری شده و یکی از محورهای اصلی توسعه آینده فولاد مبارکه است.