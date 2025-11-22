در همایش مدیران ارشد؛
مدیرعامل بانک سپه برنامههای راهبردی بانک در نیمه دوم سال را تبیین کرد
دکتر ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه در همایش سراسری مدیران ارشد، برنامههای راهبردی پیشروی بانک در ماههای باقیمانده تا پایان سال را تبیین کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، دکتر آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه با تاکید بر تحقق اهداف راهبردی همایش سراسری مدیران ارشد بانک که با محور "پایداری خدمات، تثبیت کسب و کار و تحقق اهداف" و حضور اعضای هیات مدیره، هیات عامل، مدیران امور و مناطق طی روزهای 28 و 29 آبانماه در مشهدمقدس برگزار شد، با تقدیر و تشکر از مجاهدت ها و تلاشهای تمامی مدیران و کارکنان، برنامههای راهبردی بانک طی 4 ماه باقیمانده تا انتهای سال جاری را تبیین کرد.
وی با تشریح عملکرد و اقدامات بانک در سالهای پس از ادغام، خاطرنشان کرد: بانک سپه موفقیتهای چشمگیری پس از ادغام 6 بانک کسب کرد که زمینهساز ارائه خدمات به طیف گستردهای از مردم، شرکتها و اقتصاد شد. بیتردید دستاوردهای کسب شده، حاصل همت و تلاش جمعی یکایک همکاران در پهنه کشور عزیزمان است که حاکی از توانمندیهای مدیریتی در سطح بانک بود و اطمینان داریم تکرار و استمرار این موفقیتها در ادامه مسیر میسر و ممکن است.
دکتر ابراهیمی با اشاره به اتفاقات حادث شده طی جنگ تحمیلی 12 روزه دشمنان، تلاشها و مجاهدتهای شبانهروزی همکاران و قابلیتهای بسیار بالای آنان برای برونرفت از این شرایط را قابل تحسین عنوان کرد و اظهار داشت: این رخدادها آزمون بزرگی برای بانک سپه بود و نشان داد مدیران و کارکنان از پختگی، درایت و بلوغ مناسب برای مواجهه و عبور از شرایط دشوار برخوردارند.
وی با اشاره به پایداری ارائه خدمات و توسعه و بهبود زیرساختهای بانک، افزود: با ریلگذاریهای صورت گرفته، تحول بزرگی در حوزه فناوری اطلاعات صورت گرفت و با پیادهسازی و بهرهبرداری از سامانه بانکداری متمرکز، شرایط برای توسعه و بهبود ارائه خدمات و تحقق اهداف و برنامههای گسترده فراهم است.
مدیرعامل بانک سپه با تاکید بر استفاده مطلوب از فرصت پیشروی باقیمانده تا انتهای سال، تصریح کرد: اقدامات بانک در سال جاری میتواند نقطه عطفی در بانک سپه باشد، لذا همه باید در این فرصت کوتاه مجاهدانه کار و تلاش کنیم تا برنامه های پیش بینی شده به نحو مطلوب انجام شود.
مدیرعامل بانک سپه با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی و لزوم بازآفرینی و سازماندهی مجدد نیروی انسانی بانک، افزود: همه مدیران باید با شناسایی همکاران متعهد، مستعد، توانمند و با انگیزه و بهکارگیری آنان در حوزههای مرتبط و مناسب به بهرهوری بیش از پیش بانک کمک کنند.
وی با تشریح اقدامات انجام شده پس از جنگ 12 روزه و پیشرفتهای حاصل شده به تبیین شاخصهای تعیین شده برای اقدامات پیش رو پرداخت و تحقق انتظارات را مستلزم ورود جمعی تمامی همکاران به عرصه پیشرفت بانک دانست.
دکتر ابراهیمی سازماندهی، نظارت مستمر و پایش هفتگی عملکرد شعب را مهمترین مولفه در تضمین موفقیت و بهبود عملکرد مناطق عنوان کرد و ادامه داد: رشد و موفقیت امری تصادفی نیست، لذا راهبری صحیح سرمایه انسانی، کنترل، راهنمایی و استفاده بهینه از امکانات باید در دستور کار همه مدیران قرار گیرد.
دکتر ابراهیمی با تاکید بر برنامهریزی دقیق، همیاری و همافزایی ارکان بانک در همه سطوح برای تحقق و پیادهسازی اهداف بانک در ماههای باقیمانده تا انتهای سال، ابراز امیدواری کرد: با توکل بر خداوند متعال، بانک بزرگ سپه به پشتوانه سرمایه انسانی پرتلاش و توانمند خود و بهرهگیری از تمامی امکانات و منابع در اختیار، قدرتمندتر از گذشته همچنان در مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی کشور و خدمت به هموطنان عزیز گام بردارد.
مدیرعامل بانک سپه در حاشیه این همایش نیز ضمن بازدید از چند واحدهای صنعتی و تولیدی در مشهد و گفتگو با فعالان اقتصادی بر اهمیت حمایت از تولید و ایجاد اشتغال تأکید و اعلام کرد: بانک سپه با تمام وجود تلاش میکند خدمات به مشتریان بدون وقفه ادامه داشته باشد.
شایان ذکر است، مدیران و کارکنان بانک سپه در پایان این همایش به عنوان "خادمان ملت و کشور اسلامی" ، در پیشگاه خداوند متعال و در حرم رضوی با مردم عزیز عهد بستند تمام توان، ظرفیت و استعدادهای متراکم و نیروبخش خود را در راه خدمت صادقانه و بیمنت به مردم و هموطنان عزیز به کار گیرند و در جهت خدمت به ملت و کشور عزیزمان از هیچ اقدامی فروگذار نکنند و بانک سپه را به عنوان یک بانک پیشرو در تراز انقلاب اسلامی قرار دهند.