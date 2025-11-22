همایش مدیران ارشد بانک سپه با صدور بیانیه به کار خود پایان داد‌

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک سپه، متن این بیانیه بدین شرح است:‌

بسم‌الله الرحمن الرحیم‌

بیانیه پایانی همایش سراسری مدیران بانک سپه / آبان ماه ۱۴۰۴ _ مشهد مقدس‌

برگزاری همایش سراسری مدیران بانک سپه در جوار مضجع شریف حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع) در مشهدمقدس، نقطه عطفی درخشان و الهام‌بخش و سرشار از نورانیت و معنویت در مسیر تحقق چشم‌انداز و رسالت تحولی این بانک معظم است. این اجتماع بزرگ، فرصتی گرانسنگ برای بازخوانی یک قرن تلاش و مجاهدت و ترسیم افق‌های نوین در ارتقاء برند و منزلت اجتماعی بانک سپه بشمار می رود.‌

این رخداد باشکوه و راهبردی در شرایطی برگزار شد که بانک سپه در یکصد سالگی خود، پس از عبور از آزمون‌های خطیر ملی، از جمله جنگ تحمیلی رژیم صهیونی و آمریکا و دفاع مقدس ۱۲ روزه پیروزمند ملت ایران و همچنین حملات سایبری سهمگین در سال ۱۴۰۴، توانست با اتکال به الطاف الهی و همت جهادی و تاریخی مدیران و کارکنان، مسیر پایداری و بازآفرینی را با موفقیت طی کند و اعتماد عمومی را بیش از پیش به دست آورد.‌

ما مدیران و کارکنان بانک سپه به عنوان خادمان ملت و کشور اسلامی در جوار بارگاه ملکوتی ثامن الحجج(ع)، با خدای قادر متعال و روح بلند شهدای والامقام اسلام عزیز و ایران مقتدر، عهد و پیمان می‌بندیم با تمام توان، ظرفیت و استعدادهای متراکم و نیروبخش خود در راه خدمت صادقانه و بی منت به مردم و هموطنان عزیز مجاهدت کنیم و در این مسیر مبارک ایثار، فداکاری و از خودگذشتگی شهیدان عزیزمان را سرلوحه کار و عمل در میدان خدمت قرار دهیم و آینده بانک سپه را در تراز انقلاب اسلامی بسازیم و همچنین در سایه همدلی و توکل به خداوند متعال هم قسم می شویم با بهرهگیری از تمامی ظرفیتها و مقدورات و دلسوزانه در جهت بهبود شاخص های بانک، چهار ماهه پایانی سال 1404 را با جهش خیره کننده به نقطه عطفی در تاریخ بانک سپه تبدیل و جایگاه شایسته را در نظام بانکی و اقتصادی به اثبات برسانیم.‌

در پایان، یاد و خاطره شهیدان گرانقدر اقتدار ایران اسلامی، به‌ویژه فرماندهان ارشد نیروهای مسلح و مشتریان شهید بانک سپه را در بلندای افتخار و احترام گرامی می داریم و از درگاه کریم و سبحان طلب می‌کنیم درخشش بانک در سنگرهای خدمتگزاری به مردم و پیشبرد اهداف و سیاست‌های اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت عنایات قطب عالم امکان حضرت بقیه الله الاعظم (ارواحنا فداه) و زعامت نایب بر حقش مقام عظمای ولایت و رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) استمرار یافته و دستاوردهای سترگ آن لبخند رضایت را در سیمای مشتریان عزیز بانک و بلکه آحاد ایرانیان پدیدار سازد.

‌‌‌انشاالله/ شرکت کنندگان در همایش سراسری مدیران بانک سپه ۲۹ آبانماه ۱۴۰۴/ مشهدمقدس

