همایش مدیران ارشد بانک سپه با صدور بیانیه به کار خود پایان داد‌

همایش مدیران ارشد بانک سپه در مشهدمقدس با صدور بیانیه به کار خود پایان داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک سپه، متن این بیانیه بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
بیانیه پایانی همایش سراسری مدیران بانک سپه / آبان ماه ۱۴۰۴ _ مشهد مقدس
برگزاری همایش سراسری مدیران بانک سپه در جوار مضجع شریف حضرت علی بن موسیالرضا(ع) در مشهدمقدس، نقطه عطفی درخشان و الهامبخش و سرشار از نورانیت و معنویت در مسیر تحقق چشمانداز و رسالت تحولی این بانک معظم است. این اجتماع بزرگ، فرصتی گرانسنگ برای بازخوانی یک قرن تلاش و مجاهدت و ترسیم افقهای نوین در ارتقاء برند و منزلت اجتماعی بانک سپه بشمار می رود.
این رخداد باشکوه و راهبردی در شرایطی برگزار شد که بانک سپه در یکصد سالگی خود، پس از عبور از آزمونهای خطیر ملی، از جمله جنگ تحمیلی رژیم صهیونی و آمریکا و دفاع مقدس ۱۲ روزه پیروزمند ملت ایران و همچنین حملات سایبری سهمگین در سال ۱۴۰۴، توانست با اتکال به الطاف الهی و همت جهادی و تاریخی مدیران و کارکنان، مسیر پایداری و بازآفرینی را با موفقیت طی کند و اعتماد عمومی را بیش از پیش به دست آورد.
ما مدیران و کارکنان بانک سپه به عنوان خادمان ملت و کشور اسلامی در جوار بارگاه ملکوتی ثامن الحجج(ع)، با خدای قادر متعال و روح بلند شهدای والامقام اسلام عزیز و ایران مقتدر، عهد و پیمان میبندیم با تمام توان، ظرفیت و استعدادهای متراکم و نیروبخش خود در راه خدمت صادقانه و بی منت به مردم و هموطنان عزیز مجاهدت کنیم و در این مسیر مبارک ایثار، فداکاری و از خودگذشتگی شهیدان عزیزمان را سرلوحه کار و عمل در میدان خدمت قرار دهیم و آینده بانک سپه را در تراز انقلاب اسلامی بسازیم و همچنین در سایه همدلی و توکل به خداوند متعال هم قسم می شویم با بهرهگیری از تمامی ظرفیتها و مقدورات و دلسوزانه در جهت بهبود شاخص های بانک، چهار ماهه پایانی سال 1404 را با جهش خیره کننده به نقطه عطفی در تاریخ بانک سپه تبدیل و جایگاه شایسته را در نظام بانکی و اقتصادی به اثبات برسانیم.
در پایان، یاد و خاطره شهیدان گرانقدر اقتدار ایران اسلامی، بهویژه فرماندهان ارشد نیروهای مسلح و مشتریان شهید بانک سپه را در بلندای افتخار و احترام گرامی می داریم و از درگاه کریم و سبحان طلب میکنیم درخشش بانک در سنگرهای خدمتگزاری به مردم و پیشبرد اهداف و سیاستهای اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت عنایات قطب عالم امکان حضرت بقیه الله الاعظم (ارواحنا فداه) و زعامت نایب بر حقش مقام عظمای ولایت و رهبری حضرت امام خامنهای (مدظله العالی) استمرار یافته و دستاوردهای سترگ آن لبخند رضایت را در سیمای مشتریان عزیز بانک و بلکه آحاد ایرانیان پدیدار سازد.
انشاالله/ شرکت کنندگان در همایش سراسری مدیران بانک سپه ۲۹ آبانماه ۱۴۰۴/ مشهدمقدس