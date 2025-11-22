به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در این جلسه که با هدف بررسی دقیق وضعیت فعلی، رفع موانع و تعیین برنامه زمان‌بندی جدید برای بخش‌های مهندسی و تأمین تجهیزات تشکیل شد، حمیدرضا خسروانی‌پور، معاون طرح و توسعه فولاد مبارکه و قائم‌مقام مجری طرح نورد گرم 2، بر اهمیت و لزوم تسریع مهندسی و ارسال تجهیزات تأکید کرد.

در ابتدای این جلسه، قائم‌مقام مجری طرح نورد گرم ۲ با ارائه توضیحاتی درباره جایگاه راهبردی این پروژه در سبد توسعه شرکت، تأکید کرد: نورد گرم ۲ تنها یک پروژه صنعتی نیست؛ این طرح نقطه اتصال توسعه آینده فولاد مبارکه است و هر روز تأخیر در آن به معنای افزایش هزینه‌ها و کاهش ظرفیت رقابتی کشور در حوزه فولاد است.

شتاب‌دهی به روند مهندسی و ارائه نقشه‌های قطعی از سوی شرکت تکنولوگ

وی با اشاره به اهمیت سرعت‌بخشی در تکمیل طراحی‌ها، خواستار شتاب‌دهی به روند مهندسی، پاسخ‌دهی سریع به مدارک فنی، رفع مغایرت‌ها و ارائه نقشه‌های قطعی از سوی شرکت تکنولوگ شد.

روند فعلی باید اصلاح شود و از هیچ پیمانکاری تأخیر پذیرفته نمی‌شود

بنا بر تأکید خسروانی‌پور، روند فعلی باید اصلاح و متناسب با نیازهای اجرایی سایت، برنامه مهندسی به‌روزرسانی و بر اساس یک چارچوب الزام‌آور به کارفرما ارائه شود.

قائم‌مقام مجری طرح نورد گرم ۲ در پایان نشست نیز با تأکید مؤکد بر اهمیت پروژه گفت: این طرح باید با حداکثر سرعت و بر پایه یک برنامه اجرایی منظم تکمیل شود و گزارش‌های منظم و دقیق، مبنای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی خواهد بود.

لزوم اخذ تصمیمات فوری و تسریع در هماهنگی‌های بین‌المللی

در بخش نخست این جلسه مدیران فنی پروژه گزارشی از آخرین وضعیت ساخت تجهیزات اصلی ارائه کردند. بر اساس این گزارش، بخش قابل‌توجهی از تجهیزات در کارخانه‌های سازنده وارد مراحل تست نهایی شده است، اما ارسال برخی اقلام باقی‌مانده نیازمند تصمیمات فوری و تسریع در هماهنگی‌های بین‌المللی است. نمایندگان شرکت تکنولوگ ضمن ارائه وضعیت تولید تجهیزات و ظرفیت‌های سازندگان، تعهد دادند که برنامه زمان‌بندی شفاف، دقیق و قابل پایش برای ارسال همه تجهیزات باقی‌مانده را در اختیار پروژه قرار دهند.

محورهای کلیدی در تکمیل پروژه نورد گرم 2

در این جلسه همچنین چند محور کلیدی به‌عنوان اولویت فوری مطرح شد که عبارت‌اند از: تسریع در تکمیل مدارک مهندسی و ارائه نسخه نهایی طراحی‌ها، رفع گلوگاه‌ها و مغایرت‌های فنی میان بخش مهندسی و سایت اجرایی، هم‌راستاسازی برنامه‌های ساخت، حمل و نصب تجهیزات با برنامه اجرایی اصلاح‌شده، الزام پیمانکار به ارائه برنامه زمان‌بندی مجدد (Revised Schedule) همراه با نقاط کنترل مشخص، تقویت تعاملات فنی میان تیم‌های فولاد مبارکه و تکنولوگ برای جلوگیری از ایجاد تأخیرهای جدید، ایجاد سازوکار گزارش‌دهی هفتگی دقیق با شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری برای پایش پیشرفت پروژه.

این جلسه با جمع‌بندی موضوعات، تعیین مسئولیت‌ها و برنامه‌ریزی برای جلسات بعدی به‌منظور پایش نزدیک پیشرفت پروژه خاتمه یافت.

انتهای پیام/