به گزارش خبرنگار ایلنا؛ سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن فلزات در سومین روز از نمایشگاه متافو در نمایشگاه بین المللی تهران گزارشی کامل از فعالیت‌ها و پروژه‌های عملیاتی این شرکت ارائه کرد.

وی با اشاره به تغییر رویکرد شرکت گفت: مجموعه ما، علاوه بر فعالیت‌های مالی و خرید و فروش سهام در بازار، طی چند سال اخیر پروژه‌های عملیاتی و اجرایی را در کشور آغاز کرده است. در حال حاضر نزدیک به ۱۶ پروژه فعال در مناطق کم‌برخوردار کشور داریم و بیش از ۳.۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مختص این پروژه‌ها در حال اجراست.

مدیرعامل هلدینگ و معادن به پروژه‌های مهم شرکت خاطر نشان کرد: از جمله پروژه‌های اصلی این شرکت، تولید بیش از ۴.۷ میلیون تن آهن اسفنجی در استان‌های اردبیل، کردستان و یزد است. همچنین پروژه مس «جانجا» با ظرفیت تولید ۱۵۰ هزار تن کنسانتره برای اولین بار در کشور با عیار ۲۶ صدم درصد در حال اجراست. برای مقایسه، پروژه‌های بزرگ کنسانتره مس در کشور عموماً دارای عیار خاک نزدیک به ۶ دهم درصد هستند.

وی در خصوص پیشرفت پروژه جانجا توضیح داد: پیشرفت پروژه تاکنون بیش از ۳۱ درصد است. خرید تجهیزات اصلی شامل کراشرها، بالمیل‌ها و سلول‌ها انجام شده و قراردادهای اجرایی منعقد شده است. منطقه مورد نظر گرینفیلد بوده و عملیات اکتشافی شامل ۱۹۵ کیلومتر مربع ژئوفیزیک، ۴۲ هزار متر حفاری مجدد و نمونه‌برداری انجام شده است. گمانه‌ها با کروله کردن داده‌ها، شکل سه‌بعدی کانسار را مشخص کرده‌اند. عملیات طراحی معدن شامل دو پیت انجام شده و تاکنون بیش از ۳۰۰ میلیون تن ذخیره قطعی شناسایی شده است.

سعدمحمدی افزود: پیمانکار اجرایی در منطقه "جانجا" تاکنون بیش از ۲۲ میلیون تن عملیات معدنی انجام داده و خاکبرداری صورت گرفته است. بیش از ۴۰ میلیون تن خاک اکسیدی شناسایی شده که نیازمند کارخانه‌ای برای تولید حداقل ۳ هزار تن کاتد در سال است. طراحی کارخانه انجام شده و خاک سولفور به کنسانتره سولفیدی با عیار بیش از ۲۱ درصد تبدیل خواهد شد که قابلیت صادرات دارد.

وی درباره نمونه‌برداری و طراحی کارخانه گفت: نمونه‌ها به دو مرکز تحقیقاتی در ایران و استرالیا ارسال شده‌اند و اندیس کار مشخص شده است. تمام مراحل EPC کارخانه برای اجرا انتخاب و عملیات احداث کارخانه آغاز شده است. سوله‌ها زده شده و خرید تجهیزات در حال انجام است. به‌تازگی بتن‌ریزی برای کراشرها انجام شده و انفجارهای اولیه برای آماده‌سازی مسیر پروژه حدود ۲۰ روز پیش صورت گرفته است. امیدواریم ظرف سه سال آینده تولید کنسانتره جانجا، بخشی از شرایط اقتصادی سیستان و بلوچستان را متحول کند.

مدیرعامل هلدینگ و معادن به سایر پروژه‌ها نیز افزود: پروژه تسمه نقاله در الشتر با هدف بهره‌برداری ظرف یک سال و نیم آینده در دست اجراست. پروژه‌های فولادی شرکت در اردبیل بیش از ۶۴ درصد و پروژه بیجار در کردستان با ظرفیت ۱.۷ میلیون تن آهن اسفنجی بیش از ۶۰ درصد پیشرفت داشته‌اند و پیش‌بینی می‌کنیم ظرف دو سال آینده تمامی پروژه‌ها به بهره‌برداری برسند.

وی در خصوص اکتشافات جدید ادامه داد: تیم‌های ایرانی با ۱۵ دستگاه حفاری موفق شده‌اند بیش از ۴۰۰ میلیون تن سنگ آهن جدید در مناطق کردستان و همدان شناسایی کنند. ذخیره قطعی کنونی بالغ بر ۲۲۰ میلیون تن است و احتمال دارد با ادامه اکتشافات، این رقم به ۳۰۰ میلیون تن برسد. این اقدام گامی مهم در تأمین سنگ آهن کشور است.

سعدمحمدی درباره زنجیره تولید فولاد گفت: هدف ما ایجاد زنجیره کامل داخلی از اکتشاف، استخراج، تولید کنسانتره، تولید گندله، آهن اسفنجی و نهایتاً فولاد است. پروژه گندله‌سازی «صبا امید غرب» تاکنون بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و انتظار می‌رود سال آینده تمامی تجهیزات وارد کشور و افتتاح پروژه انجام شود.

وی همچنین به موفقیت‌های شرکت در زمینه عناصر نادر خاکی اشاره کرد: تیم‌های ایرانی توانستند کنسانتره‌های با عیار بالا تولید و دو عنصر را به فلز تبدیل کنند. طراحی و ساخت تجهیزات کارخانه کاملاً داخلی است و عملیات اجرایی احداث کارخانه ظرف یکی دو هفته آینده آغاز خواهد شد. این پروژه، سرفصل جدیدی در سرمایه‌گذاری‌های نوین و های‌تک کشور محسوب می‌شود و زمینه ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری با ارزش افزوده بالا را فراهم خواهد کرد.

مدیرعامل هلدینگ و معادن درباره قوانین صنعت معدن و فولاد گفت: بهبود راندمان، کاهش پرت تولید و کاهش هزینه‌ها مستلزم به‌کارگیری تکنیک‌ها و تجهیزات مدرن است. بهره‌گیری از نرم‌افزارها و تکنولوژی‌های جدید می‌تواند باگ‌ها و مشکلات گذشته را رفع و بهره‌وری را تا ۹۵ تا ۹۷ درصد افزایش دهد. این اقدام هم به ثروت‌آفرینی اقتصادی و هم به حفظ محیط زیست کمک می‌کند.

وی درباره دیپلماسی فولادی اظهار کرد: با توجه به تحریم‌ها، برنامه ما بهره‌گیری از کل زنجیره تولید برای افزایش توان صادرات و تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور است تا ایران نقش موثری در بازارهای بین‌المللی داشته باشد.

سعدمحمدی در پایان بر اهمیت آموزش و پرورش نیروی انسانی متخصص در بخش معدن و فولاد تاکید کرد و گفت: ما نیازمند تغییر نگاه در دانشگاه‌ها و آموزش تکنیک‌های مدرن به متخصصان هستیم تا سرعت و دقت کار افزایش یابد و امکان کاهش هزینه‌های تولید و افزایش حاشیه سود فراهم شود.

انتهای پیام/