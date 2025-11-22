نخستین دستگاه «سولارواش» ساخت چادرملو توسط رییس هیأت عامل ایمیدرو رونمایی شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی چادرملو، مسعود سمیعی‌نژاد در آیین رونمایی با قدردانی از شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، این اقدام را نتیجه حمایت‌های مؤثر در مسیر توسعه بومی‌سازی دانست و گفت: شرایط تحریمی ما را به سمت اتکا به توان داخل سوق می‌دهد.

سمیعی‌نژاد با اشاره به ضرورت توجه به چند محور کلیدی درباره وضعیت صنایع داخلی گفت: نخستین نکته آن است که صنعت ما در حوزه بومی‌سازی، مهندسی و طراحی پیشرفت چشمگیری داشته است،پیشرفتی که بخش قابل توجهی از آن را مدیون شرایط تحریمی هستیم. شاید اگر تحریم‌ها اعمال نمی‌شد، صنایع ما با این سرعت و در این ابعاد رشد نمی‌کردند.

وی ادامه داد: صنعت ما نیز روند رو به رشد خود را حفظ کرده است. اگر تحریم‌ها نبود، شاید هرگز صنعت فولاد ما به ظرفیت ۵۵ میلیون تنی نزدیک نمی‌شد. تکنولوژی خارجی در کنار فناوری‌های ایرانی و تلاش برای بومی‌سازی، موتور محرک این توسعه بوده است.

گام بلند در بومی‌سازی با ساخت دستگاه «سولارواش

میثم شکرچیان، مدیرعامل شرکت سی‌پی‌جی پارس نیز در این مراسم اعلام کرد: این شرکت دانش‌بنیان برای نخستین بار در کشور موفق به طراحی و ساخت دستگاه کاملاً بومی «سولارواش» شده است.

او هدف سی‌پی‌جی را تبدیل این محصول به برندی ملی و قابل صادرات در حوزه تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر عنوان کرد.

به گفته شکرچیان، دستگاه سولارواش کاملاً متناسب با شرایط اقلیمی ایران توسعه یافته و قادر است شست‌وشوی پنل‌های خورشیدی را به‌ صورت خودکار، ایمن و هوشمند انجام دهد.

این دستگاه با بدنه‌ای از فولاد و آلومینیوم ضدزنگ صنعتی، با استفاده از توان الکتریکی و هیدرولیکی تراکتور و مجهز به سیستم کنترل هیدرولیک، PLC و جوی‌استیک الکترونیکی عملیات شست‌وشو را مدیریت می‌کند.

چادرملو؛ پیشگام بومی‌سازی در صنایع معدنی

چادرملو طی سال‌های اخیر تمرکز ویژه‌ای بر طراحی و ساخت تجهیزات بومی داشته و پس از تولید لکوموتیو ایرانی، اکنون با ساخت سولارواش توسط شرکت تابعه خود گامی تازه در مسیر کاهش وابستگی خارجی برداشته است.

این دستگاه با هدف افزایش راندمان نیروگاه‌های خورشیدی، کاهش هزینه‌های نگهداری و پشتیبانی از تولید ملی ساخته شده است.

سولارواش با طراحی ماژولار و سیستم هیدرولیکی مستقل قادر است حتی در شرایط ناهموار نیز فشار یکنواخت را حفظ کند و بدون آسیب به پنل‌ها، شست‌وشوی سریع و مؤثری ارائه دهد.

از مهم‌ترین ویژگی‌های این دستگاه می‌توان به عملکرد تمام‌خودکار و قابل برنامه‌ریزی با کنترل هیدرولیک و سیستم PLC اشاره کرد.

همچنین این دستگاه به جوی‌استیک هیدرولیک، سامانه کنترل و مانیتورینگ مرکزی، قابلیت کنترل ربات به‌صورت بی‌سیم و بدون نیاز به اینترنت، امکان شست‌وشوی خشک و تر با مصرف بهینه آب، افزایش راندمان تولید انرژی تا ۳۰ درصد، طراحی ماژولار و قابلیت نصب بر انواع تراکتور یا سازه ثابت مجهز است.

لازم به ذکر است؛ سازگاری با اقلیم‌های گرم، خشک و پرگردوغبار ایران، مصرف آب بسیار پایین ـ حدود ۱۰ لیتر در دقیقه ـ و بهره‌مندی از خدمات پس از فروش و تأمین سریع و کم‌هزینه قطعات یدکی داخلی نیز از دیگر ویژگی‌های این دستگاه به شمار می‌رود.

