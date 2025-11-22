رونمایی چادرملو از نخستین دستگاه بومیسازیشده «سولارواش» در نمایشگاه متافو+فیلم
در نخستین روز حضور چادرملو در نمایشگاه متافو، شرکت سیپیجی پارس، از شرکتهای تابعه چادرملو، برای نخستینبار از دستگاه بومیسازیشده «سولارواش» رونمایی کرد. این مراسم با حضور دکتر سمیعینژاد، رییس هیأت عامل ایمیدرو، برگزار شد و در گزارش تصویری پیش رو بخشهایی از این رویداد به نمایش درآمده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، در نخستین روز حضور شرکت چادرملو در بیستمین نمایشگاه بینالمللی متافو، از نخستین دستگاه بومیسازیشده «سولارواش» در ایران رونمایی شد. این دستگاه توسط شرکت سیپیجی پارس، یکی از شرکتهای تابعه چادرملو، طراحی و ساخته شده است.
این رونمایی با حضور دکتر سمیعینژاد، رییس هیأت عامل ایمیدرو، انجام شد و در جریان آن توانمندیهای جدید چادرملو در حوزه فناوریهای نوین و تجهیزات صنعتی معرفی گردید.
در گزارش تصویری پیشرو، لحظاتی از مراسم رونمایی، بازدید مدیران و توضیحات کارشناسان سیپیجی پارس درباره مشخصات فنی و مزایای دستگاه «سولارواش» به نمایش درآمده است.