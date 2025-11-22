به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، در نخستین روز حضور شرکت چادرملو در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی متافو، از نخستین دستگاه بومی‌سازی‌شده «سولارواش» در ایران رونمایی شد. این دستگاه توسط شرکت سی‌پی‌جی پارس، یکی از شرکت‌های تابعه چادرملو، طراحی و ساخته شده است.

این رونمایی با حضور دکتر سمیعی‌نژاد، رییس هیأت عامل ایمیدرو، انجام شد و در جریان آن توانمندی‌های جدید چادرملو در حوزه فناوری‌های نوین و تجهیزات صنعتی معرفی گردید.

در گزارش تصویری پیش‌رو، لحظاتی از مراسم رونمایی، بازدید مدیران و توضیحات کارشناسان سی‌پی‌جی پارس درباره مشخصات فنی و مزایای دستگاه «سولارواش» به نمایش درآمده است.

