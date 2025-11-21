شور، شکوه و سرور؛ سهگانه درخشان جشنواره ورزشی بیمه ایران
در روزی که نور آفتاب درخشانتر از همیشه بر سالن میتابید، سوت آغاز یکی از پرهیجانترین رویدادهای سال در صنعت بیمه کشور شنیده شد؛ جشنواره ورزشی بیمه ایران با شعار «همه برای ایران، ایران برای قهرمانی» آغاز بهکار کرد. رویدادی که امسال نه تنها رقابتی ورزشی، بلکه آیینی از همدلی، انگیزه جمعی و نمایش توان نهفته در بزرگترین شرکت بیمهای کشور را به نمایش گذاشت.
چهرههایی مصمم، گامهایی استوار و ضربانهایی که نشان از آمادگی برای خلق لحظههایی متفاوت داشت. بیمه ایران با پیشینهای نزدیک به یک قرن اینبار نه در میدان خدمات بیمهای، بلکه در عرصه شور و نشاط سازمانی، چهرهای تازه و جوان از خود نشان داد.
ورزش؛ روایت دیگری از اقتدار بیمه ایران
جشنواره امسال تنها صحنه رقابت نبود؛ فرصتی بود برای بازخوانی همان روحیهای که بیمه ایران را در مسیر طولانی و پرافتخار ۹۰ سالهاش سربلند نگاه داشته است: رقابت سالم، همکاری، نظم، تلاش، و باور به بهتر شدن.
در هر رشته فوتبال، والیبال، شنا یا رشته های انفرادی، یک پیام مشترک در نگاه شرکت کنندگان میدرخشید: «ما اعضای یک خانواده بزرگیم و آمدهایم از دیروز خودمان بهتر باشیم.»
تشویقهایی که در سالنها طنینانداز میشد، یادآور تاریخی بود که ورزش، تنها یک رقابت نبود؛ تجربهای اجتماعی بود. تجربهای که بیمه ایران با این جشنواره دوباره آن را زنده کرد.
لحظههایی که ایستادنی نبودند
در نخستین روز رقابتها، هیجان در اوج قرار داشت. اجرای هر تکنیک، هر گل، هر امتیاز، موجی از انرژی را در میان تماشاگران به حرکت درمیآورد. همکاران، مدیران، کارکنان جوان و پیشکسوتان کنار هم ایستاده بودند؛ بدون عنوان، بدون فاصله.
بر چهرهها اما احساس مشترکی حک شده بود: افتخار به حضور زیر پرچم بیمه ایران.
یکی از ورزشکاران در میان همهمه پیروزیها گفت: «اینجا فقط مسابقه نمیدهیم… اینجا احساس میکنیم بخشی از تاریخ و هویت سازمان هستیم.»
یک جشن، با یک پیام روشن: حرکت، زندگی است
جشنواره ورزشی بیمه ایران امسال با شعار «همه برای ایران، ایران برای قهرمانی» برگزار شد؛ شعاری که نه تنها بر سردر سالنها، بلکه در رفتوآمدها، رفتارها و روحیه حاکم بر رقابتها دیده میشد.
از لحظه گرمکردن تا زمان اهدای مدال، همه چیز یادآوری میکرد که حرکت، جوهره زندگی سازمانی و حرفهای است؛ و هیچ سازمانی بدون نیروی انسانی پویا نمیتواند به تعالی برسد.
پشت صحنهای از نظم، برنامهریزی و عشق
برگزاری چنین رویدادی، خود نشانهای از بلوغ سازمانی است. تیمهایی که شاید نامشان کمتر شنیده شود؛ از روابط عمومی تا کمیتههای اجرایی، داوران، هماهنگ کنندگان و مدیران پشتیبانی، پشتوانه اصلی این جشن بودند.
بسیاری از شرکتکنندگان این دوره را «یکی از منظمترین و حرفهایترین دورههای جشنواره» توصیف کردند؛ نقطهای که نشان میدهد؛ بیمه ایران رقابت را تنها در میدان ورزش نمیبیند، بلکه در کیفیت اجرا نیز پیشتاز است.
پایان یک روز، آغاز یک انگیزه
با پایان آخرین روز رقابتها، روی چهرهها خستگی نبود؛ لبخند بود. لبخندی که نوید میداد این جشنواره نه پایان یک اتفاق، بلکه آغاز مسیری تازه برای انگیزههای بزرگتر است.
بیمه ایران بار دیگر ثابت کرد که سازمانی پویاست؛ سازمانی که میداند نیروی انسانیاش سرمایهای بیبدیل است؛ سازمانی که باور دارد حرکت، رقابت و نشاط، سهگانهای ضروری برای رشد حرفهای و سازمانی است.
این جشنواره نه فقط یک رویداد ورزشی، بلکه تصویری زنده از شور، شکوه و سرور بود؛ سهگانهای که جشنواره ورزشی بیمه ایران را به یکی از پُررنگترین نقاط تقویم سازمانی سال تبدیل کرد.
همدلی و پویایی که نیروی انسانی بیمه ایران را برای خدمترسانی بینظیر به مردم بیش از پیش آماده میکند.
مهدی علیپور-مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی بیمه ایران