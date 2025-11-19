احیای «ورزشگاه 7 هزار نفری اسلامشهر»؛ به همت موسسه فرهنگی ورزشی میهن
احیای ورزشگاه ۷ هزار نفری اسلامشهر به همت موسسه فرهنگی ورزشی میهن؛ قلب تپنده فوتبال جنوبغرب تهران پس از سالها دوباره زنده شد و آماده میزبانی تیمهای بزرگ و هزاران تماشاگر است.
به گزارش خبرنگار ما، سالها پیش، در ۲۰ شهریور ۱۳۹۷، وقتی ورزشگاه ۷ هزار نفری شهدای اسلامشهر افتتاح شد، شور و هیجان خاصی در میان مردم و ورزشدوستان این شهر به وجود آمد. اما این هیجان دیری نپایید.
مشکلات مالی، نبود بودجه برای نگهداری و فرسودگی زیرساختها بهتدریج ورزشگاه را به فضایی خاموش و خاکگرفته تبدیل کرد؛ جایی که روزی قرار بود صدای تشویق تماشاگران در آن طنینانداز شود، به سکوتی سنگین فرو رفت.
اما حالا، پس از سالها انتظار، این غول خفته دوباره بیدار شده است.
در آبانماه ۱۴۰۳، ادارهکل ورزش و جوانان استان تهران در تصمیمی مهم، بهرهبرداری از مجموعه را در قالب مزایدهای رسمی به عنوان بازوی اجرایی موسسه فرهنگی ورزشی میهن واگذار کرد. این اقدام در راستای مسئولیتهای اجتماعی گروه صنعتی میهن که فعالیتی فراگیر و پویا دارد انجام شد. از همان روز، تیمهای فنی و عمرانی این شرکت کار خود را با قدرت آغاز کردند و پروژهای عظیم برای احیای کامل ورزشگاه شهدای اسلامشهر کلید خورد.
چمن خشک و ترکخورده زمین، نخستین فاز اجرایی این تحول بود. عملیات خاکبرداری، اصلاح بستر و کاشت مجدد بذر چمن آغاز شد تا زمین سبز و تازهنفس بار دیگر آماده پذیرایی از بازیکنان شود.
در کنار آن، موجی از بازسازی و نوسازی در سراسر مجموعه به راه افتاد: تعمیر صندلیها و سقف سالنها، نوسازی کفپوشها، رنگآمیزی فضاها، بهروزرسانی سیستمهای گرمایش و سرمایش، نورپردازی مدرن و حتی اصلاح مسیرهای ورود و خروج برای رفاه تماشاگران؛ همه با هدفی واحد: بازگرداندن شکوه به این ورزشگاه.
نتیجه این تلاش خستگیناپذیر، فراتر از انتظار بود.
در فاز نخست بازسازی، ورزشگاه به شرایط استاندارد برگزاری مسابقات رسمی کشور رسید و در اقدامی تاریخی، باشگاه میهن آریو اسلامشهر میزبان چندین دیدار تدارکاتی تیمهای لیگ برتری شد.
نکته جالب توجه این بود که تیم پرسپولیس با همه ستارگان خود در این بازی تدارکاتی حضور داشت و با استقبال بینظیر تماشاگران نیز مواجه شد.
یکی از ویژگیهای برجسته این ورزشگاه، آزادی حضور بانوان تماشاگر است؛ تصمیمی که با استقبال گسترده جامعه ورزشی و رسانهها روبهرو شد و پیام روشنی از تغییر و پیشرفت در فضای ورزش کشور، از جمله اسلامشهر، داشت.
اما ماجرا اینجا تمام نمیشود...
در فاز دوم توسعه، شرکت میهن برنامه دارد تا یک زمین چمن مصنوعی استاندارد بینالمللی و یک سالن چندمنظوره مدرن را نیز به مجموعه اضافه کند. هدف نهایی، تبدیل استادیوم اسلامشهر به یکی از قطبهای بزرگ ورزشی جنوبغرب تهران است؛ جایی که نهتنها فوتبال، بلکه شور و زندگی در آن جریان دارد.
امروز، ورزشگاه شهدای اسلامشهر فقط یک مجموعه ورزشی نیست؛ نمادی از اراده، امید و بازگشت است.
از خرابهای خاموش تا میزبانی تیمهای بزرگ و حضور هزاران تماشاگر، این ورزشگاه حالا دوباره نفس میکشد و اسلامشهر، با داشتن این همه استعداد در فوتبال ایران، درخشان شده است.
ارزش کار بزرگ گروه صنعتی میهن با راهاندازی این ورزشگاه و همچنین فعالیتهای موثر در سایر رشتههای ورزشی، مثل تیم بسکتبال طبیعت اسلامشهر و تیم والیبال اسلامشهر که به لیگ برتر کشور راه یافتند، و دهها بازیکن در سایر رشتههای ورزشی که به تیم ملی راه یافتند، بر کسی پوشیده نیست. این نمونهای ارزشمند از ایفای نقش موثر صنعت و تولید ملی در عرصه مسئولیتهای اجتماعی است و الگویی درخشان برای سایر شرکتها و کسبوکارها محسوب میشود.