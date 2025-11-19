احیای قدرت خرید خانوارها با «شهر لوازم خانگی»

به گزارش ایلنا؛ در روزگاری که نوسان قیمت‌ها، هزینه‌های تأمین کالا و کاهش توان خرید، نفس بازار لوازم خانگی را تنگ کرده، برخی فروشگاه‌ها با ارائه طرح‌های تازه تلاش دارند میان فشار اقتصادی و نیاز خانواده‌ها پلی بزنند. «شهر لوازم خانگی» یکی از همین مجموعه‌هاست که در ماه‌های اخیر با ترکیب تنوع کالا، عرضه مستقیم و طرح‌های اقساطی منظم، نگاه بخش قابل‌توجهی از خریداران را متوجه خود کرده است.

بازاری شلوغ، انتخابی ساده‌تر

با گذشت چهار سال از آغاز فعالیت این مجموعه، «شهر لوازم خانگی» توانسته است بخشی از نگرانی‌های معمول خریداران یعنی تفاوت قیمت، اصالت کالا و نبود خدمات پس از خرید را کاهش دهد. فضای نمایشگاهی منظم، ارائه برندهای معتبر داخلی و حذف واسطه‌های پر‌هزینه، این مجموعه را به یکی از گزینه‌های قابل اعتماد در بازار امروز تبدیل کرده است.

نقطه اتکای اصلی این فروشگاه، طرح‌های خرید اقساطی با دامنه انتخاب گسترده است. مشتریان بسته به توان مالی‌شان می‌توانند پیش‌پرداختی بین صفر تا ۳۵ درصد انتخاب کنند و اقساط را در بازه ۱۰ تا ۳۰ ماهه بپردازند. شرط ارائه دسته‌چک صیادی و نداشتن چک برگشتی نیز اگرچه قاعده‌ای الزامی است، اما نظم این طرح را تضمین می‌کند.

سقف اعتباری که بر اساس نوع شغل و میزان درآمد تعیین شده، باعث شده هر گروه از مشتریان متناسب با توان واقعی پرداخت‌شان وارد خرید شوند؛ از کسانی که مدارک شغلی ندارند تا کارمندان رسمی دولت. به گفته مدیران این مجموعه، این روش باعث شده روند خرید شفاف‌تر و ریسک مالی مشتریان کمتر شود.

اهمیت اصالت کالا و خدمات پس از خرید

تأکید فروشگاه بر عرضه کالاهای اصل، ارائه فاکتور رسمی و پاسخگویی سریع در بخش خدمات، از عواملی است که رضایت مشتریان را در ماه‌های گذشته بالا برده است. تجربه خرید در فضایی شبیه یک نمایشگاه دائمی نه یک فروشگاه شلوغ و پرازدحام به انتخاب دقیق‌تر مصرف‌کنندگان کمک کرده است.

در سالی که واردات لوازم خانگی با محدودیت‌های جدی مواجه بوده، این فروشگاه با تمرکز بر برندهای داخلی و عرضه گسترده آن‌ها، به نوعی به تقویت تولید داخل کمک کرده است. بسیاری از این کالاها در سال ۱۴۰۴ با کیفیت قابل‌قبول و خدمات پس از فروش بهتر از گذشته وارد بازار شده‌اند؛ مسئله‌ای که خرید محصولات ایرانی را برای خانواده‌ها قابل‌اعتمادتر کرده است.

چشم‌اندازی امیدبخش در بازار نا‌آرام

«شهر لوازم خانگی» در میانه بازار متلاطم امروز، تلاش کرده مسیر خرید را برای خانواده‌ها روشن‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر کند؛ فروشگاهی که با ترکیب خدمات مالی، تنوع کالایی و شفافیت در فروش، نشان داده می‌توان با رفتاری حرفه‌ای بخشی از فشار اقتصادی را تعدیل کرد.

به نظر می‌رسد اگر این روند ادامه پیدا کند، مدل فروش اقساطی این مجموعه می‌تواند الگوی تازه‌ای برای سایر فروشگاه‌های لوازم خانگی باشد؛ الگویی که بر پایه اعتماد و توان واقعی خریدار شکل می‌گیرد.

انتهای پیام/