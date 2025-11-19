کروز، سیستم ترمز خودروهای داخلی را مدرن میکند
معرفی کلید ترمز پارک برقی، اتو هلد و سنسورهای سرعت چرخ سازگار با آن به بازار داخلی
کروز با توجه به نیاز خودروسازان برای استفاده از ترمز پارک برقی(EPB) در محصولات جدید، پروژه تولید کالیپر برقی را آغاز کرد.
گزارش سال 1403 شرکت صنایع تولیدی کروز بهتازگی منتشر شده و در آن از طراحی و تولید کلید ترمز پارک برقی (EPB) خبر داده است. این کلید میتواند جایگزین ترمز دستی در ماشینهای اتومات داخلی شود و تجربه رانندگی را آسانتر کند. در فناوری EPB دیگر نیازی به اهرم ترمز دستی نیست؛ یعنی میتوان ترمزدستی را در حالت پارک، تنها با لمس یک کلید فعال یا غیرفعال کرد و وضعیت عملکرد آن را از طریق یک نشانگر بر روی کیلومترشمار مشاهده کرد. در نتیجه، با بکارگیری این فناوری و حذف ترمز دستی، فضای کابین آزاد میشود و جلوهای مدرن و امروزی پیدا میکند.
کروز همزمان یکی از محبوبترین آپشنهای کلید ترمز پارک برقی را نیز به بازار خودروهای داخلی معرفی کرده است: سیستم ترمز خودکار (Auto Hold)!
سیستم ترمز خودکار؛ تضمین رانندگی راحت و ایمن
سیستم ترمز خودکار، راننده را از فشردن مداوم پدال ترمز در شرایط شیب و ترافیک بینیاز میکند. با نصب و بکارگیری این سیستم، علاوه بر بهبود تجربه رانندگی و افزایش ایمنی، استهلاک سیستم انتقال قدرت بهحداقل میرسد. این فناوری تا پیش از این تنها در خودروهای وارداتی یا مونتاژی دیده میشد، اما با تولید این محصول جدید شرکت کروز، خودروهای داخلی نیز میتوانند از این فناوری روز بهرهمند شوند.
تولید کالیپر برقی در کروز
کروز با توجه به نیاز خودروسازان برای استفاده از ترمز پارک برقی(EPB) در محصولات جدید، پروژه تولید کالیپر برقی را آغاز کرد. تمام مراحل طراحی، ساخت و راهاندازی خط مونتاژ سه مدل کالیپر ترمز پارک برقی بهطور کامل در شرکت کروز انجام شد و نمونههای اولیه نیز موفق به دریافت تاییدیهها شدند.
نوآوری در ترکیب سنسور چرخ با فناوری EPB
کروز همزمان پروژه توسعه سنسور چرخ یکپارچه با ترمز پارک برقی را نیز آغاز کرده است. در این طراحی نوآورانه، کابل سنسورهای چرخ عقب و ترمز پارک برقی یکپارچه شده است و از طریق یک کانکتور چهارسیم مشترک عمل میکنند؛ دو سیم متعلق به سامانه سنسور سرعت و دو سیم دیگر متعلق به سامانه ترمز پارک برقی است. این محصول برای نخستین بار در ایران به تولید رسیده و با سنسورهای جاری در صنعت خودرو داخلی متفاوت است.
سنسور چرخ، نقش بسیار مهمی در سیستم ترمز و ایمنی خودرو دارد، بنابراین عملکرد و دوام آن باید تحت مجموعهای از آزمونهای تخصصی مورد تایید قرار بگیرد. این آزمونها شامل سازگاری الکترومغناطیسی، مقاومت در برابر نویز و ولتاژ و همچنین آزمونهای محیطی و دمایی است. تمامی این مراحل در آزمایشگاههای پیشرفته شرکت صنایع تولیدی کروز انجام شده است تا محصول نهایی با الزامات استانداردهای داخلی و بینالمللی مطابقت داشته باشد.
کروز با طراحی و تولید کلید و کالیپر ترمز پارک برقی، اتوهلد و توسعه سنسور سرعت چرخ یکپارچه با آن، در مسیر بهروزرسانی خودروهای داخلی گام برداشته و صنعت خودروی کشور را به استانداردهای جهانی نزدیک کرده است. ورود چنین فناوریهایی نشان میدهد که دوران ترمز دستی سنتی در خودروهای اتومات داخلی به پایان رسیده و فصل جدیدی از نوآوری و تحول در سیستم ترمز آغاز شده است.
