حمایت بانک سپه از تیم ملی فوتبال جانبازان و توان یابان کشور
بانک سپه از تیم ملی فوتبال جانبازان و توانیابان کشور برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه حمایت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه،این بانک برای حضور مقتدرانه افتخارآفرینان تیم ملی فوتبال 7 نفره جانبازان و توان یابان کشور در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه و انتخابی جام جهانی آینده از این تیم حمایت مالی کرد.
دکتر مصطفی پرتوافکنان عضو هیأت مدیره بانک سپه در مراسم رونمایی از پیراهن تیم ملی فوتبال جانبازان و توانیابان کشور که با حضور دکتر کوهپایه زاده رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان کشورو جمعی از مدیران بانک سپه و تیم ملی فوتبال جانبازان و توانیابان در محل ورزشگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد،گفت: بانک سپه بهعنوان بانکی مردمنهاد همواره حمایت از افتخارآفرینان را در اولویت مسئولیتهای اجتماعی خود قرار داده است.
عضوهیأت مدیره بانک سپه ضمن اشاره به سابقه طولانی این بانک در انجام مسئولیت های اجتماعی تصریح کرد: نخستین بانک ایرانی در کنار توجه به توسعه اقتصادی به ویژه در مناطق مرزی و کم برخوردار کشور، در حوزه مسئولیت های اجتماعی اقدامات اثرگذاری در اقصی نقاط ایران انجام داده است.
دکتر پرتوافکنان خطاب به فوتبالیستهای تیم ملی فوتبال جانبازان و توان یابان کشور، اظهار داشت: نشان بانک سپه که بر روی پیراهنهای شما نقش بسته نمادی از یکصد سال خدمت صادقانه و یک قرن افتخارآفرینی است.
عضو هیأت مدیره با اشاره به نقش مؤثر بانک سپه در طرحهای کلان و زیربنایی کشور از قبیل تأمین برق ، صنعت سیمان، معادن،پالایشگاه ها،پتروشیمی و پروژههای ملی و تأثیرگذار نظیر طرح انتقال آب خلیجفارس به فلات مرکزی ایران و تأمین زنجیره فولاد کشور از طریق مشارکت هدفمند افزود: این بانک با رویکرد تامین منافع ملی در ابرپروژه های حیاتی نظیر پالایشگاه بیدبلند خوزستان سرمایه گذاری می کند تا علاوه بر کمک به ارزآوری کشور، در زمینه توسعه صنایع پایین دستی نفت و گاز و اشتغالزایی در کشور گام های عملی بردارد.
وی خاطرنشان کرد: در هر گوشه ای از کشور پهناور ایران و در هر استان، اثر وجودی بانک سپه به خوبی نمایان است و این بانک در تمام پروژه های ملی برای کشور افتخار آفرینی کرده است.
عضو هیأت مدیره حمایت از ورزش کشور را حائز اهمیت دانست و افزود: آنچه اهمیت دارد، استمرار موفقیتها، خدمت به کشور و شاد کردن دل مردم ایران است.
دکتر کوهپایه زاده رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و توان یابان نیز در این مراسم، ضمن قدردانی از حمایت مالی بانک سپه از تیم ملی فوتبال هفتنفره جانبازان و توانیابان کشور گفت : حمایت بانک سپه از ورزشکاران و افتخارآفرینان عرصه های ورزشی،حمایتی مولد است.
رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان اظهار امیدواری کرد؛ تیم ملی فوتبال هفتنفره کشور با حمایتهای بانکسپه و تلاشهای کادر فنی با ترکیبی جدید بتواند همچون سالهای گذشته افتخارآفرینی کند.
لازم به ذکر است، تیم ملی فوتبال جانبازان و توانیابان ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی برای اولین بار در تاریخ این مسابقات، عنوان قهرمانی و مدال طلای بازیهای جام جهانی بارسلون اسپانیا را کسب و با پشتیبانی بانک سپه برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه و انتخابی جام جهانی آینده، عازم کشور اندونزی شد.