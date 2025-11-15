اسفندیار زارعی، مدیرعامل شرکت "نیرو رویان قشم" در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا با تشریح شرایط فعلی پروژه‌های خورشیدی در کشور اظهار کرد: با توجه به ناترازی انرژی در کشور، ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر کاملاً مشهود است. ایران به سمتی حرکت می‌کند که باید بخش قابل‌توجهی از تأمین انرژی خود را از مسیرهای حرارتی و به‌ویژه خورشیدی تأمین کند اما بزرگ‌ترین مشکل امروز ما در این حوزه، موضوع تخصیص ارز و سامانه بهینه‌سازی مصرف ارزی است که باعث شده بسیاری از پروژه‌ها یا اجرا نشوند یا در مرحله ثبت سفارش با مشکل روبه‌رو شوند.

کمبود منابع مالی و نرخ‌های نامطلوب تسهیلات

مدیرعامل "نیرو رویان قشم" اضافه کرد: مشکل دوم ما، منابع مالی است. ما برای توسعه پروژه‌های خورشیدی به تسهیلات با نرخ مناسب نیاز داریم. با وجود آنکه برنامه‌ها و مواد قانونی مختلفی تعریف شده، اما جذاب‌ترین مدل از نگاه من بورس سبز است که می‌تواند کمک جدی به صنایع کند. مدل دیگر، مشارکت صنایع است که به ویژه با توجه به قطعی‌های برق تابستان امسال و آسیب‌های جدی وارد شده به بخش صنعت، می‌تواند بخشی از عدم‌النفع صنایع را جبران کند.

زارعی درباره تأثیر تحریم‌ها بر روند واردات تجهیزات نیروگاهی گفت: تجهیزات اصلی نیروگاه‌های خورشیدی عمدتاً وارداتی هستند و در داخل کشور امکان بومی‌سازی مناسبی برای آنها وجود ندارد. ایران در صنعت تولید برق بسیار پیشرو است، اما در بخش تجهیزات ترکیب‌پذیر هنوز فاصله زیادی با استانداردهای جهانی داریم. پس از فعال شدن مکانیزم ماشه، انتقال ارز پیچیدگی‌های بیشتری پیدا کرده و زمان حمل تجهیزات نیز افزایش یافته است؛ همین مسئله باعث تأخیر در پروژه‌ها شده است.

وی با اشاره به رویکرد زیست‌محور شرکت "نیرو رویان قشم" بیان کرد: ما در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر فعالیت می‌کنیم و طبیعتاً پروژه‌های خورشیدی هیچ‌گونه سوختی مصرف نمی‌کنند و گازهای گلخانه‌ای تولید نمی‌شود. همین موضوع باعث بهینه‌سازی مصرف سوخت و کاهش آلاینده‌ها شده و اثرات مثبت قابل‌توجهی بر محیط‌زیست کشور دارد.

لزوم میدان دادن بیشتر به بخش خصوصی

زارعی تأکید کرد: در سال‌های گذشته گام‌های مهمی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برداشته شده، اما ساتبا باید میدان بیشتری به بخش خصوصی بدهد. اگر مشکلات تخصیص ارز، ثبت سفارش و انتقال ارز حل شود، بخش خصوصی می‌تواند جهش بزرگی در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی ایجاد کند.

