۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در کشور احداث کردیم

جنتی، رئیس هیأت‌مدیره شرکت "نیرو نویان قشم"، در حاشیه بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق تهران اظهار کرد: فعالیت این شرکت از سال ۱۳۹۵ با رویکرد احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر آغاز شد و تاکنون نزدیک به ۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به‌صورت پروژه‌های کلی و موردی اجرا کرده‌ایم. تولید سازه‌های فولادی موردنیاز نیروگاه‌های خورشیدی نیز از جمله محورهای اصلی فعالیت ماست.

اجرای نخستین نیروگاه‌ها با همکاری شرکت آلمانی

وی ادامه داد: با توجه به پتانسیل بالای تابش خورشید و ناترازی انرژی، مطالعات احداث نیروگاه‌های خورشیدی را از سال ۹۵ آغاز کردیم. پس از همکاری مشترک با یک شرکت آلمانی، اولین نیروگاه را در پایان سال ۹۶ در یزد بهره‌برداری کردیم و سال ۹۷ نیز نیروگاه ۱۰ مگاواتی استان فارس افتتاح شد.

سهم ساخت داخل هنوز کافی نیست

رئیس هیأت‌مدیره "نیرو نویان قشم" درباره وضعیت تجهیزات داخلی گفت: در دنیا عمده تولید پنل‌های خورشیدی در اختیار شرکت‌های چینی است و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. البته چند تولیدکننده داخلی وارد عرصه تولید پنل و اینورتر شده‌اند، اما این ظرفیت هنوز ناکافی است و هم از نظر استاندارد و هم از نظر تأمین مستمر، فاصله قابل‌توجهی با نیاز کشور وجود دارد.

وی افزود: در پروژه‌های کوچک‌مقیاس تلاش کرده‌ایم از توان داخلی استفاده کنیم، اما در پروژه‌های مگاواتی ناچار به استفاده از تجهیزات خارجی هستیم. به‌جز پنل و اینورتر، تقریباً سایر تجهیزات پروژه‌ها داخلی‌سازی شده است.

نمایشگاه، فرصتی برای تعامل و تبادل تجربه

جنتی درباره حضور این شرکت در نمایشگاه صنعت برق گفت: نمایشگاه‌ها بهترین محل برای تعامل میان شرکت‌ها، فعالان صنعتی و بازدیدکنندگان تخصصی هستند و امکان آشنایی با آخرین دستاوردها و نیازهای بازار را فراهم می‌کنند.

وی با اشاره به شرایط فعلی کشور در حوزه انرژی اظهار کرد: چند سالی است که کشور با ناترازی انرژی مواجه است. اگر قبلاً تنها در تابستان با کمبود برق روبه‌رو بودیم، امروز تقریباً در تمام سال این چالش وجود دارد. این ناترازی نتیجه نبود سرمایه‌گذاری طی یک دهه گذشته است.

ضرورت ایجاد اعتماد برای ورود سرمایه‌گذاران

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران به آینده بازار برق اعتماد نداشتند، گفت: سرمایه‌گذار زمانی وارد این حوزه می‌شود که بداند برق تولیدی را دولت خریداری کرده و به‌موقع پرداخت می‌کند. طی یکی دو سال اخیر اقدامات قانونی خوبی صورت گرفته است و حتی برخی صنایع ملزم شده‌اند به سمت انرژی‌های خورشیدی و بادی حرکت کنند، اما این اقدامات همچنان کافی نیست.

جنتی در پایان تصریح کرد: با رویکرد جدید دولت و پیگیری‌های شخص رئیس‌جمهور، امیدواریم روند توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر سرعت بیشتری بگیرد. اگر این مسیر ادامه یابد، می‌توان امیدوار بود ظرف یکی دو سال آینده بخش قابل‌توجهی از ناترازی انرژی کشور برطرف شود.

