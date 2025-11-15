نماینده سیرجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بانک ملی ایران، هم از پشتوانه خوبی برخوردار بوده و هم در بین بانک‌های کشور جزو مطمئن‌ترین بانک‌هاست و این اقبال در رفتار توده‌های مردم قابل مشاهده است و همین نکات می‌تواند قوت قلبی برای سپرده‌گذاران بانک آینده باشد.

وی اظهار داشت: به هر حال، موضوع بانک آینده تعیین تکلیف شد و امیدوارم هرچه زودتر همه ابربدهکاران بانکی هم تعیین تکلیف شوند تا اثرات مثبت این اراده را در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور را ببینیم.