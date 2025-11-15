خبرگزاری کار ایران
دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: بانک ملی ایران؛

تکیه‌گاه اطمینان سپرده‌گذاران بانک سابق آینده است

تکیه‌گاه اطمینان سپرده‌گذاران بانک سابق آینده است
دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره انحلال بانک سابق آینده گفت:‌ پس از اظهارنظر بسیاری از صاحب‌نظران درباره انحلال بانک سابق آینده و درنهایت ورود جدی قوه قضاییه به این موضوع، خبر رسمی منحل شدن این بانک از سوی رییس کل بانک مرکزی اعلام شد که تصمیم شایسته‌ای بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، محمد معتمدی زاده افزود: اینکه بانک سابق آینده در بانک ملی ادغام شد، خبر خوش دیگری بود، زیرا بانک ملی ایران، هم به خوشنامی از آن یاد می‌شود و هم نظارت دولت بر عملکردش ویژه است.

نماینده سیرجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بانک ملی ایران، هم از پشتوانه خوبی برخوردار بوده و هم در بین بانک‌های کشور جزو مطمئن‌ترین بانک‌هاست و این اقبال در رفتار توده‌های مردم قابل مشاهده است و همین نکات می‌تواند قوت قلبی برای سپرده‌گذاران بانک آینده باشد.

وی اظهار داشت: به هر حال، موضوع بانک آینده تعیین تکلیف شد و امیدوارم هرچه زودتر همه ابربدهکاران بانکی هم تعیین تکلیف شوند تا اثرات مثبت این اراده را در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور را ببینیم.

