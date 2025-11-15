مدیریت موفق عرضه، تنوع سازی محصولات و موقعیت رقابتی مستحکم پتروشیمی تبریز در بورس کالا

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز؛ این شرکت با تکیه‌بر استراتژی عرضه مستمر در بورس کالا و مدیریت هدفمند موجودی، توانست یکی از ماه‌های پربازده سال را در کارنامه خود به ثبت برساند. تنوع سبد محصولات شامل پلی استایرن، پلی‌اتیلن سنگین دورانی و تزریقی، بنزن، اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) و بوتادین ۱ و ۳ نیز در تداوم روند رو به رشد این شرکت نقش کلیدی داشته است.

رشد عرضه و تقاضا در معاملات بورس کالا

پتروشیمی تبریز در مهرماه ۱۴۰۴ با عرضه ۲۲ هزار و ۹۲۳ تن محصول در بورس کالا حضور یافت که دومین ماه متوالی رشد عرضه‌های این شرکت محسوب می‌شود. این در حالی است که از ابتدای سال جاری، روند عرضه‌های تبریز صعودی بوده و در خرداد و تیرماه به دلیل فرایند تعمیرات اساسی شرکت، کاهش موقتی را تجربه کرده است. حجم عرضه در مهر نسبت به شهریورماه ۷ درصد افزایش‌یافته است.

این شرکت با تکیه‌بر استراتژی عرضه مستمر در بورس کالا و مدیریت هدفمند موجودی، توانست یکی از ماه‌های پربازده سال را در کارنامه خود به ثبت برساند. تنوع سبد محصولات شامل پلی استایرن، پلی‌اتیلن سنگین دورانی و تزریقی، بنزن، اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) و بوتادین ۱ و ۳ نیز در تداوم روند رو به رشد این شرکت نقش کلیدی داشته است.

رشد عرضه و تقاضا در معاملات بورس کالا

پتروشیمی تبریز در مهرماه ۱۴۰۴ با عرضه ۲۲ هزار و ۹۲۳ تن محصول در بورس کالا حضور یافت که دومین ماه متوالی رشد عرضه‌های این شرکت محسوب می‌شود. این در حالی است که از ابتدای سال جاری، روند عرضه‌های تبریز صعودی بوده و در خرداد و تیرماه به دلیل فرایند تعمیرات اساسی شرکت، کاهش موقتی را تجربه کرده است. حجم عرضه در مهر نسبت به شهریورماه ۷ درصد افزایش‌یافته است.

در همین دوره، میزان تقاضا برای محصولات این پتروشیمی با رشد چشمگیر ۴۸ درصدی به ۳۷ هزار و ۲۰۳ تن رسید که نشان‌دهنده جذابیت محصولات و افزایش تمایل خریداران نسبت به ماه قبل است. از مجموع عرضه‌ها، ۹۹ درصد به فروش انجامید و حجم معاملات نهایی به ۲۲ هزار و ۷۷۸ تن رسید که نسبت به شهریورماه رشد ۳۲ درصدی را نشان می‌دهد.

درآمد چشمگیر و پیشتازی در آغاز پاییز

پتروشیمی تبریز در مهرماه موفق به ثبت درآمد یک هزار و 860 میلیارد تومانی از محل فروش محصولات خود شده است. مقایسه این رقم با درآمد فصلی پاییز سال گذشته (۳ هزار و 379 میلیارد تومان) نشان می‌دهد که این شرکت تنها در نخستین ماه از فصل پاییز توانسته بیش از 55 درصد از کل درآمد فصل مشابه سال گذشته را محقق کند؛ عملکردی که از چشم‌انداز مثبت درآمدزایی شرکت در ماه‌های آتی حکایت دارد.

جزئیات فروش محصولات و تحلیل ترکیب سبد عرضه‌ها

این شرکت در مهرماه با عرضه ۱۳ محصول در بورس کالا حضور یافت. پرفروش‌ترین محصول شرکت پتروشیمی تبریز در این ماه، پلی‌اتیلن سنگین دورانی 3840UA بود که با ثبت فروش ۹ هزار و ۱۱۹ تنی، بیشترین سهم از معاملات را به خود اختصاص داد و درآمدی معادل ۶۰۱ میلیارد تومان را برای شرکت به همراه داشت.

پتروشیمی تبریز در مهرماه ۱۴۰۴ با استمرار روند صعودی در عرضه و تقاضا، عملکردی فراتر از میانگین فصلی خود ارائه کرد. رشد ۳۲ درصدی فروش و افزایش درآمد تا مرز 1.9 هزار میلیارد تومان در شرایط رکود نسبی بازار، بیانگر مدیریت موفق عرضه، تنوع سازی محصولات و موقعیت رقابتی مستحکم این شرکت در میان تولیدکنندگان بزرگ پتروشیمی کشور است.

انتهای پیام/