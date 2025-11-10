حضور همراه اول در نمایشگاه بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق
همراه اول با هدف توسعه زیرساختهای هوشمند و خلق ارزش پایدار در حوزه انرژی کشورمان، در پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق حضور مییابد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز ارتباطات همراه اول، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق از سهشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران آغاز به کار میکند و از ساعت 8 تا 16، میزبان بازدیدکنندگان، نخبگان و شرکتهای توانمند داخلی و خارجی در حوزه صنعت برق و انرژی است.
همراه اول امسال با حضور در سالن B 44، مجموعهای از راهکارها و خدمات هوشمند خود را در حوزههای کلیدی انرژیهای تجدیدپذیر، کنتورخوانی هوشمند، پلتفرم جامع خدمات مدیریت و مصرف انرژی، اپراتوری هوشمند انرژی، طرح همیاری و راهکارهای اتصال سازمانی معرفی میکند.
نمایشگاه بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق بهعنوان یکی از بزرگترین رخدادهای نمایشگاهی صنعتی و تجاری کشور در حوزه برق و انرژی، فرصتی مغتنم برای تبادل دانش، معرفی دستاوردها و ترسیم مسیر آینده صنعت برق و هوشمندسازی انرژی کشور محسوب میشود.
نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور با بهرهگیری از ظرفیتهای خود در حوزههای تلکامی، اینترنت اشیاء، داده و هوش مصنوعی، تلاش دارد تا راهکارهایی نوآورانه برای بهبود بهرهوری انرژی، کاهش ناترازی و توسعه اکوسیستم هوشمند انرژی کشور ارائه کند و در مسیر تحول دیجیتال صنایع ایران نقشآفرینی مؤثری داشته باشد.