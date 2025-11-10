مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر خبر داد:
برداشت نیشکر از ابتدای فصل، ۱۰۰ درصد سبز انجام شده است/ امسال ناوگان برداشت نیشکر با ۹ هاروستر جدید تقویت شد
برداشت نیشکر از هشتم آبانماه جاری در واحدهای نیشکری آغاز شده و بنا به تاکید استاندار خوزستان، این برداشت از ابتدا تاکنون به صورت کامل سبز انجام شده است.
به گزارش ایلنا، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی اعلام کرد: برداشت نیشکر از هشتم آبانماه جاری در واحدهای نیشکری آغاز شده و بنا به تاکید استاندار خوزستان، این برداشت از ابتدا تاکنون به صورت کامل سبز انجام شده است.
دکتر عبدعلی ناصری با بیان اینکه هیچگونه برداشت سوختهای در مزارع نیشکری صورت نگرفته، این اقدام را تغییر رویکرد جدی در سیاستهای زیستمحیطی و مدیریت تولید عنوان کرد و افزود: بناست این روند در سالهای آینده طبق برنامه چشمانداز به صورت افزایشی ادامه یابد.
مدیرعامل توسعه نیشکر همچنین با اشاره به اینکه عملیات برداشت نیشکر، بزرگترین عملیات متمرکز برداشت محصول کشاورزی در کشور است، گفت: ناوگان برداشت امسال علاوه بر تجهیزات موجود، به سه دستگاه هاروستر مدرن و ۶ دستگاه هاروستر ساخت متخصصین نیشکری، مجهز شده و این به ارتقای ظرفیت برداشت سبز کمک کرده است.
در سالهای اخیر صنعت نیشکر با هدف افزایش سطح برداشت سبز، برنامه نوسازی ناوگان برداشت و توسعه تجهیزات داخلی را در دستور کار قرار داده است. در همین راستا تاکنون شش دستگاه هاروستر با تکیه بر توان مهندسان داخلی طراحی و ساخته شده است؛ اقدامی که نقش مؤثری در ارتقای ظرفیت برداشت سبز و کاهش وابستگی به تجهیزات خارجی داشته است.