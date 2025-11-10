تولید پارس نوآ زیر سایه تحریمها/ اعتماد دوباره مردم به خودروی ایرانی با اتکا به توان داخلی
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران و مدیر گروه سازه و بدنه دانشکده مهندسی خودرو این دانشگاه، تولید موفق خودرو «پارس نوا» زیر سایه تحریمها را دستاوردی مهم و نتیجهی «اتکا به توان داخلی» دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پارس خودرو، جواد مرزبانراد افزود: در شرایطی که صنعت خودروی کشور با مشکلات و موانع ناشی از کمبود نقدینگی و تحریمهای بینالمللی روبهروست، مهندسان ایرانی توانستند با تکیه بر دانش بومی، محصولی رقابتپذیر و در شأن مصرفکننده ایرانی تولید کنند.
وی با اشاره به اینکه درصد زیادی از قطعات پارس نوا داخلیسازی شده است، ادامه داد: هر چه میزان داخلیسازی بیشتر شود، ظرفیت زنجیره تأمین و ایجاد اشتغال در بخشهای مختلف صنعتی کشور نیز بیشتر خواخد شد و می تواند گامی مؤثر در مسیر خودکفایی کامل صنعت خودرو ایران به شمار آید.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: پروژه پارسنوآ نشان میدهد که میتوان با شکست دادن تحریمها و بدون اتکا به منابع خارجی، محصولی مناسب و قابل قبول تولید کرد.
مدیر گروه سازه و بدنه دانشکده خودرو در پایان با اشاره به نقش نیروهای جوان تحصیلکرده در توسعه فناوریهای نوین خودرویی گفت: امروز صنعت خودرو ایران در مسیر بلوغ قرار دارد و پارسنوآ، نمادی از توانایی جوانان، متخصصان و مهندسان کشور در عبور از محدودیتها و حرکت به سوی آیندهای مستقل و پرامید است؛ خصوصاً میتوان با بهرهگیری بیشتر از ظرفیت دانشگاهها در زمینههای مختلف از قبیل تجهیزات آزمون بهمنظور افزایش کیفیت قطعات و مجموعهها بهره برد.
گفتنی است بر اساس آمار منتشر شده از سوی شرکت پارسخودرو، بیش از ۳۰۰ هزار نفر در نخستین مرحله ثبتنام پارسنوآ شرکت کردهاند؛ این میزان استقبال در حالی رقم خورده که علیرغم وجود طیف وسیعی از خودروهای چینی در بازار، مردم بار دیگر به محصول جدید ایرانی اعتماد کردند و پارسنوآ را بهعنوان انتخاب نخست خود برگزیدند.