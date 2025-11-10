خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نماینده مجلس:

بانک ملی با مدیریت صحیح در موضوع بانک سابق آینده، اعتماد مردم را حفظ کرد

بانک ملی با مدیریت صحیح در موضوع بانک سابق آینده، اعتماد مردم را حفظ کرد
کد خبر : 1712169
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی، ادغام بانک سابق آینده در بانک ملی ایران را گامی مثبت و اعتمادساز برای اقتصاد کشور و سپرده‌گذاران دانست و گفت: مدیریت صحیح این بانک پیشرو، می‌تواند نگرانی‌های عمومی را برطرف و به ثبات اقتصادی کشور کمک کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، عبدالغفور امانزاده با اشاره به چالش‌های ناترازی در برخی بانک‌ها، گفت: ضروری است بانک‌ها، ناترازی خود را قبل از اینکه برای اقتصاد کشور مشکلات فراوانی ایجاد کند و یکی از عوامل اصلی تورم در کشور شوند، مدیریت کنند تا به مردم و ملت ضرر نرسانند.

وی با بیان اینکه بانک ها باید منابع و اقدامات خود را مدیریت کرده و از اقدامات خلاف قانون بپرهیزند تا نظام پولی و بانکی کشور مجبور به اتخاذ تصمیمات سخت نشود، ادامه داد: درباره این موضوع می توان به اقدامات بانک سابق آینده اشاره کرد. البته بانک های دیگری هم هستند که در حال حاضر با مدیریت، برنامه‌ریزی غلط و ناترازی سنگین کشور را با حاشیه‌ و مشکلات اقتصادی بسیاری مواجه کرده و تورم بسیاری را برای کشور ایجاد کردند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با استقبال از تصمیم اخیر بانک مرکزی برای انتخاب بانک ملی ایران به عنوان بانک عامل برای انجام فرآیند گزیر، افزود: بانک ملی، یکی از بانک‌های پیشرو و کاملاً از نظر عموم مردم معتمد بوده و انتخاب خوبی است. در رصد هایی که انجام دادیم، مدیریتش هم تا به امروز عملکرد بسیار مثبتی داشته است.

امانزاده این رویداد را نه تنها یک ادغام ساده، بلکه فرصتی برای تقویت نظام بانکی دانست و گفت: اینکه حساب‌های مشتریان و کارکنان بانک آینده به بانک ملی ادغام شدند را به فال نیک می‌گیرم که انشالله با مدیریت صحیح، اتفاقات خوبی رقم زده شود و دیگر سپرده‌گذاران خرد دغدغه و نگرانی نخواهند داشت و امیدواریم مسیر خوبی برای کشور، بانک‌ها و اقتصاد کشور در آینده در پیش روی داشته باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ