بانک ملی با مدیریت صحیح در موضوع بانک سابق آینده، اعتماد مردم را حفظ کرد

وی با بیان اینکه بانک ها باید منابع و اقدامات خود را مدیریت کرده و از اقدامات خلاف قانون بپرهیزند تا نظام پولی و بانکی کشور مجبور به اتخاذ تصمیمات سخت نشود، ادامه داد: درباره این موضوع می توان به اقدامات بانک سابق آینده اشاره کرد. البته بانک های دیگری هم هستند که در حال حاضر با مدیریت، برنامه‌ریزی غلط و ناترازی سنگین کشور را با حاشیه‌ و مشکلات اقتصادی بسیاری مواجه کرده و تورم بسیاری را برای کشور ایجاد کردند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با استقبال از تصمیم اخیر بانک مرکزی برای انتخاب بانک ملی ایران به عنوان بانک عامل برای انجام فرآیند گزیر، افزود: بانک ملی، یکی از بانک‌های پیشرو و کاملاً از نظر عموم مردم معتمد بوده و انتخاب خوبی است. در رصد هایی که انجام دادیم، مدیریتش هم تا به امروز عملکرد بسیار مثبتی داشته است.

امانزاده این رویداد را نه تنها یک ادغام ساده، بلکه فرصتی برای تقویت نظام بانکی دانست و گفت: اینکه حساب‌های مشتریان و کارکنان بانک آینده به بانک ملی ادغام شدند را به فال نیک می‌گیرم که انشالله با مدیریت صحیح، اتفاقات خوبی رقم زده شود و دیگر سپرده‌گذاران خرد دغدغه و نگرانی نخواهند داشت و امیدواریم مسیر خوبی برای کشور، بانک‌ها و اقتصاد کشور در آینده در پیش روی داشته باشند.