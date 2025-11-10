خبرگزاری کار ایران
معرفی خدمات بانک پارسیان در نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق و انرژی های تجدیدپذیر

بانک پارسیان با حضور در بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق و پانزدهمین نمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، آخرین دستاوردها و محصولات خود را به نمایش می‌گذارد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک پارسیان، این بانک با استقرار غرفه‌ای در سالن 38 محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، همراه با کادری متشکل از مدیران و کارشناسان متخصص در حوزه‌های اعتباری، بانکداری شرکتی، روابط عمومی، توسعه فروش و شعب در طول دوره برگزاری این نمایشگاه حضوری فعال خواهد داشت وآماده میزبانی از فعالان این صنعت است.

هدف از حضور بانک پارسیان در این نمایشگاه، ایجاد فرصت برای معرفی دستاوردها و محصولات بانکی به فعالان، سرمایه‌گذاران و تصمیم گیرندگان صنعت برق است تا از نزدیک با خدمات، محصولات و طرح‌های اعتباری این بانک آشنا شوند.

ارائه ابزارهای نوین مالی و بانکی، معرفی طرح‌های اعتباری متناسب با نیازهای فعالان صنعت برق و همچنین توسعه همکاری‌های مشترک از جمله برنامه‌های این بانک در طول برگزاری نمایشگاه است.

بانک پارسیان در راستای تحقق شعار"سرمایه گذاری برای تولید" توسعه طرح‌های روبنایی و زیربنایی کشور را از طریق برنامه‌ریزی و ارائه محصولات نوین دنبال می‌کند تا زمینه رشد تولید و توسعه ملی تقویت شود.

گفتنی است، بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق و پانزدهمین نمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، در روزهای 20 الی 23 آبان ماه1404 در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

